Un total de 92 persoas foron asistidas debido a 61 accidentes de tráfico durante este fin de semana en Galicia

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 asistiu durante este fin de semana na comunidade a un total de 92 persoas debido a 61 accidentes de tráfico, que tiveron lugar desde as 15,00 horas do venres ata as 23,59 horas do domingo.

Ambulancia do 061 | Fonte: Europa Press

Neste período de tempo, a Central de Coordinación do 061 recibiu 74 chamadas en relación aos accidentes de tráfico, que xeraron un total de 61 asistencias por parte do persoal sanitario.

Dos atendidos, un 64 por cento foron homes e un 36 por cento mulleres. Doutra banda, un 37 por cento dos accidentados que necesitaron asistencia médica tiñan entre 20 e 34 anos.

A proporción de accidentes por provincias pon á Coruña e Pontevedra á cabeza da lista con 23 sinistros cada unha. Séguelles Lugo, con nove accidentes; e finalmente Ourense, con seis.

RECURSOS MOBILIZADOS

En canto aos recursos mobilizados polos servizos de emerxencia para estes 61 accidentes de tráfico, a ambulancia medicalizada acudiu en seis ocasións.

Pola súa banda, as ambulancias asistenciais requiríronse en 71 sinistros e os médicos de Atención Primaria --que medicalizan as ambulancias asistenciais en casos necesarios-- prestaron asistencia en tres accidentes. En só un accidente foi necesaria a asistencia dunha ambulancia convencional.

Por último, en 81 casos, os feridos foron trasladados aos centros sanitarios correspondentes, e en 11 ocasións atendéuselles no propio lugar do accidente.