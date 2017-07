O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, alegou que transferir a autoestrada do Atlántico, a AP-9, a Galicia provocaría "numerosos pasos" similares noutras comunidades autónomas, sen un horizonte "final", o que levaría un "certo desmantelamento" da rede viaria estatal.

Feijóo e De la Serna | Fonte: Europa Press

Desta forma, e aludindo á actual "conxuntura política", xustificou o ministro este luns, tras unha reunión co presidente da Xunta, a negativa do Goberno central a esta demanda.

Xunto a el, o titular do Executivo galego, o tamén popular Alberto Núñez Feijóo, subliñou que o seu equipo non renuncia a esta demanda, pero afirmou entender o argumento e considerou que agora, nun momento de "tensións territoriais" coa "deslealdade máxima" por parte de Cataluña --á que non mencionou explicitamente--, "hai que apoiar ao Goberno de todos".

Preguntado en concreto polo veto que o seu departamento impuxo, por segunda vez, para que o Congreso dos Deputados debata a iniciativa --aprobada por unanimidade no Parlamento galego para lograr a cesión desta infraestrutura--, o responsable de Fomento afirmou que "xa hai debate".

"VISIÓN GLOBAL"

"Poucas cuestións vemos no ministerio coas que haxa máis debate", ironizou, antes de apelar a unha "visión global" coa que, segundo dixo, debe actuar o Estado.

Neste escenario, e aínda asegurando entender a "posición" da Xunta, De la Serna mostrouse partidario de utilizar "as ferramentas xurídicas e legais" na defensa do "interese xeral" dos cidadáns.

Ademais, lembrou as "consecuencias" que a transferencia da titularidade da autoestrada tería "desde o punto de vista económico" se "levase a cabo". Este é o argumento, de feito, co que xustificou o veto na Cámara baixa.

Previamente, na súa intervención inicial tras reunirse durante hora e cuarto co titular da Xunta, o ministro considerou "necesario" pronunciarse sobre a AP-9, vía respecto diso da cal se remitiu ao seu "compromiso" inicial alcanzado ao termo dun primeiro encontro co Goberno galego.

Neste punto, o dirixente advertiu de que "existen numerosas" peticións do mesmo tipo, para transferir infraestruturas, "noutras comunidades autónomas".

Pola súa banda, defendeu que a AP-9 siga formando parte da rede xeral do Estado: "Ten que seguir manténdose", expuxo, antes de incidir en que solicitudes como esta constitúen "un elemento que xera certa tensión política" no actual escenario político.

"INÉDITO"

Neste sentido, acerca da comisión, resaltou a medida porque supuxo a posta en marcha de "un instrumento inédito" de colaboración, que, nos últimos meses, "ha ido dando pasos" tras dúas reunións.

No marco deste traballo "moi singular" coa Xunta, contemplando accións "específicas" que se dan en Galicia "e non noutros sitios", De la Serna valorouno como un foro "adecuado" de diálogo.

A continuación, referiuse ao acordo tamén "moi singular" e "especial" que implica que o Goberno central asumirá por si só os custos derivados da bonificación en dous tramos da autoestrada.

Consciente das reivindicacións da Xunta, o ministro de Fomento resaltou que o Executivo español fai "un esforzo" con esta medida, que suporá un aforro de "case" 400 millóns de euros ata o final do período concesional (2048) para as arcas galegas --que ata agora compartían o gasto co Estado--.

De la Serna cualificou o decreto de "moi especial" e engadiu que é o "primeiro" e "único" destas características. Agregou que responde a unha "decisión política do presidente Mariano Rajoy", que foi quen deu "o visto e prace".

"INXUSTIZA POR FIN REPARADA"

Feijóo, no seu discurso, viu "por fin reparada" unha "inxustiza" coa asunción destes custos por parte do Estado. Así, chamou a atención que eses 400 euros ata 2048 poderanse "investir noutras infraestruturas".

Ademais, recoñeceu que "non era tan optimista" sobre este asunto, "unha excepción" que cambia a situación dun convenio que, segundo lembrou, vén da época dun "Goberno socialista e o bipartito" e levaba unha "deterioración de 7 millóns de euros anuais".

Xa que Rajoy "foi clave", Feijóo mostrou un "agradecemento claro" pola "restitución da xustiza" neste ámbito, ao entender que a Galicia "non lle correspondía" o pago.

Tamén deu as grazas a De la Serna, a quen atribuíu "seriedade" e o gusto pola "política útil", posto que con el materialízase esta "difícil" actuación, aínda que "se iniciou" con Ana Pastor á fronte de Fomento.

Deste xeito, e tras subliñar a súa "sorpresa", o presidente da Xunta celebrou a noticia, e asegurou que unicamente o "atraso de tres trimestres" na chegada do AVE foi unha mala comunicación do novo responsable do ministerio a Galicia. "Todas as demais noticias foron positivas", celebrou.

"HAI QUE APOIAR AO GOBERNO"

No que se refire a a negativa a transferir a titularidade da autoestrada, Feijóo avisou de que o seu Goberno "non vai renunciar" a iso, posto que "aspira a ser titular no futuro".

Con todo, e tras os argumentos esgrimidos polo ministro, dixo ser "consciente dos condicionantes que está a vivir España desde o punto de vista territorial", ante o que apostou por ser un presidente "leal".

Fronte a "tensións territoriais", o tamén líder dos populares galegos fixo alusión a comunidades que, por exemplo, están a solicitar a cesión de autoestradas que conectan con Francia, e neste escenario asegurou entender a "prudencia" do Goberno central.

Pola "especificidade do momento", e sen renunciar, xa que sería "incumprir" o compromiso electoral "dado", Núñez Feijóo considerou que "non sería razoable omitir" a existencia de "tensións territoriais", e concluíu que "hai que apoiar ao Goberno" de "todos" os españois.

Así, aínda que ve "xusto" reclamar a cesión da infraestrutura, tamén cre "xusto recoñecer o que fixeron o presidente e o ministro en moi poucos meses", pola comisión de seguimento, que "está a funcionar", e a asunción do custo das bonificacións dos tramos A Coruña-A Barcala e Vigo-O Morrazo.

Tamén fixo alusión a actuacións para tentar que "as peaxes non estean bloqueados en determinados momentos do ano", como no período estival.

Por último, referiuse a a conectividade da autoestrada ao seu paso por Santiago, co viario "novo" que dará entrada á Cidade da Cultura. Na súa quenda, o ministro tamén reivindicou a apertura da ligazón de Sigüeiro, enmarcada nas obras de ampliación da capacidade da AP-9 na contorna da capital galega.

AUDASA

Pola súa banda, o ministro constatou que o decreto que publicou o sábado o Boletín Oficial do Estado (BOE) "trata de resolver" o posible enriquecemento inxusto da concesionaria, Audasa.

Explicou que para o cálculo das bonificacións "entra en xogo" o tráfico inducido, "por capacidade de atracción", e expuxo que o obxectivo agora é "resolver esa situación para acomodalo" aos datos actuais, de modo que o Goberno central pague o que corresponda en concepto de compensación.