O ministerio fixa nun 70% a execución das obras en Rande e espera que a ampliación da AP-9 acabe en decembro

O ministerio de Fomento fixou nun 70% a execución das obras en Rande, á vez que esperou que as obras de ampliación da AP-9, que tamén abarcan a contorna de Santiago, estean terminadas en decembro de 2017.

Feijóo e De la Serna asinan un convenio | Fonte: Europa Press

No que respecta aos prazos para a ponte de Rande, antes da chegada da autoestrada a Vigo, o titular do departamento, Íñigo de la Serna, sinalou que hai tres: o que marca o convenio entre a administración xeral do Estado e a concesionaria (marzo de 2018), o da adxudicación da obra entre a concesionaria e o contratista (agosto de 2017) e o da execución real.

Estando a execución nun 70%, o ministro viuse "en condicións de dicir" que "non se vai a cumprir" o prazo de agosto, pero confiou en que hai "marxe suficiente" para "acurtar tempos" no que respecta ao prazo establecido polo convenio (o de marzo de 2018).

Así, explicou que non se está cumprindo o da concesionaria e o contratista pero si o do convenio, e ademais estase "apertando" e Fomento xa se dirixiu a Audasa, segundo revelou, para que "acurten" os tempos respecto dese límite temporal de marzo do ano que vén.

A pesar da "complexidade" da obra, cun método "novo" para executar a ampliación da ponte, De la Serna sinalou que, aínda que o Goberno non ten "capacidade para esixir", si valoraría que a actuación termine canto antes.

PANTALLAS

Tamén foi interrogado o ministro pola colocación de pantallas para evitar o ruído á entrada da autoestrada en Vigo, extremo no cal avogou pola "sustentabilidade".

Por último, sobre a petición do Concello de cesión do tramo que vai da avenida de Buenos Aires ao centro de Vigo, comentou que se está "pendente de informe técnico" relativo a un convenio.

Nunha intervención previa, o propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que este luns mantivo un encontro co ministro, apostou por "blindar os problemas acústicos" na chegada á cidade olívica e pola zona de Redondela.

NÉBOA NA A-8

Tamén se referiu Feijóo aos problemas que provoca a néboa na A-8 entre Mondoñedo e Abadín (Lugo). Está a se ensaiar un proxecto innovador, segundo constatou, "para ver como se pode non cortar" esta vía, en ocasións "varias" veces durante o mesmo mes.

No referido a a ampliación da capacidade da AP-9 ao seu paso por Santiago e en Rande, o xefe do Executivo autonómico valorou que esta actuación se estea acometendo "sen interromper a circulación".