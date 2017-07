Fomento terá en obras en 2017 todos os tramos pendentes da autovía entre Lugo e Santiago, cuxo prazo chega a 2021

O Ministerio de Fomento prevé ter en obras en 2017 todos os tramos pendentes da autovía A-54 --entre Lugo e Santiago--, tras iniciar este luns as actuacións entre Palas de Rei (Lugo) e Melide (A Coruña). Esta infraestrutura non estará lista, polo menos, ata 2021.

Autovía Lugo-Santiago | Fonte: Europa Press

O titular do departamento, Íñigo de la Serna, avanzou a previsión de ter todos os tramos en obras este ano nunha rolda de prensa en Compostela tras manter unha reunión co presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, e antes de que ambos desprazásense a Melide para comprobar o arranque dos traballos.

Na súa intervención, De la Serna dixo que o eixo Lugo-Santiago é "de vital importancia" para a vertebración de Galicia, e augurou que ao seu termo haberá un aumento da seguridade viaria e da confortabilidad, fronte a un descenso nos tempos de percorrido.

Así, avogou por "seguir dando pasos" ao estar xa un tramo en obras, o de Palas de Rei-Lavacolla, cuxa execución cifrou nun 60% "aproximadamente" e para o que mantivo as previsións de finalización para outubro de 2018. Contou, segundo dixo, cun investimento "moi elevado" tendo en conta dunhas expropiacións que supuxeron máis de 115 millóns de euros, segundo os seus números.

O tramo que se empeza esta xornada, o de Palas de Rei-Melide, disporá de 82 millóns de investimento e fixa o seu prazo de culminación no "horizonte" de 2021.

Por último, queda por licitar o que vai de Melide a Arzúa, actuación prevista para 2017, co obxectivo de "poder adxudicar as obras á volta do verán" e que estea todo o traxecto "en obras". O montante global dedicado a esta vía, de acordo coas súas estimacións, roldará os 255 millóns de euros.

VISITA

A continuación produciuse o acto de colocación da primeira pedra das obras do tramo Palas de Rei-Melide, que discorre polos termos municipais de Pas e Melide e Santiso, ao sur da estradaN-547, cun trazado sensiblemente paralelo a ela.

Fomento destacou a través dun comunicado de prensa que a nova autovía permitirá "mellorar sensiblemente a seguridade viaria da actualN-547, tanto rodada como peonil, onde actualmente hai importantes tránsitos de peregrinos do Camiño de Santiago, eliminándose ademais a travesía de Melide".

Resaltou que co inicio das obras deste tramo e o próximo inicio do contiguo Melide-Arzúa, todo o trazado da autovía A-54 estará ou en servizo (tramos entre Lugo-Palas de Rei e Lavacolla-Santiago), ou en obras (Palas de Rei-Lavacolla), "o que demostra o compromiso do Ministerio de Fomento con esta infraestrutura".

En canto ás características técnicas do tramo Pas-Melide, que ten unha lonxitude de 11,7 quilómetros, indicou que "se inicia en Pas, conectando co tramo xa en servizo entre Lugo (Nadela) e Pas, continuando a través dos termos municipais de Santiso e Melide". O final do proxecto sitúase ao sur de Melide na intersección entre a estrada N-547 e a AC-840.

Atravesa o Lugar de Importancia Comunitaria 'Serra do Careón' integrado tanto na Rede Natura 2000 como na rede galega de espazos naturais protexidos. "Por iso, durante a redacción do proxecto coidouse especialmente o cumprimento das prescricións impostas pola Declaración de Impacto Ambiental", segundo Fomento.

OUTRAS ESTRADAS

No seu discurso no Pazo de Raxoi, na capital galega, o ministerio referiuse detalladamente a outras actuacións en infraestruturas viarias galegas, como os "pasos" para acondicionar a rotonda do paso inferior de Conxo, que dispoñen de 5,5 millóns de euros.

Reivindicou a posta en marcha o venres da ligazón de Sigüeiro da AP-9, "tentando adiantar os prazos", segundo dixo, o que contrasta co malestar do alcalde de Oroso e a poboación, que ía manifestarse xustamente ese día en contra de "atrasos" na súa apertura.

Tamén se referiu á ligazón de acceso á Cidade da Cultura, actuación dotada de 4 millóns, e ao orbital de Santiago, polo que asegurou que ten "gran interese" a Xunta. En concreto sobre este último, esperou "poder aprobar este ano o proxecto de construción", en paralelo ao convenio con Audasa, para "poder licitar canto antes".

No relativo á avenida de Alfonso Molina, na Coruña, indicou que o seu departamento está á espera de que se lle "dean" os terreos.

A continuación mencionou accións previstas en tramos entre Barreiros e Foz, Foz e Burela e Monforte de Lemos e Ourense, entre outros. Acerca da cidade das Burgas, defendeu "especial interese" en "axilizar" o variante norte.

Estradas do Barco de Valdeorras, entre Ponferrada e Ourense, a "remodelación" da que dá acceso á Plisan e a circunvalación de Pontevedra --para a que confiou en dar un "impulso" aos tramos "que quedan"-- foron outras das medidas apuntadas polo ministro.

AEROPORTO ROSALÍA DE CASTRO

A maiores, De la Serna afirmou ter "numerosos proxectos en marcha" en portos galegos, para os que situou en 250 millóns de euros as accións previstas entre 2017 e 2020.

Para os aeroportos, cunha contía de "case" 50 millóns ata 2021, sinalou que Fomento non ten "ningún inconveniente" para o cambio de nome do de Lavacolla a Rosalía de Castro, máis ben "o contrario", e confiou en poder posibilitar a modificación "canto antes", para o que explicou que hai trámites pendentes.

"ENCONTRO FRUTÍFERO"

Pola súa banda, o titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, valorou o encontro como "absolutamente frutífero", e felicitou ao ministro porque "cando un cumpre a súa palabra, sempre é beneficioso".

Respecto diso da autovía que unirá Lugo e Santiago, expresou "tranquilidade" por que todos os tramos pendentes vaian estar en obras este exercicio.