A CRMH pídelle ao Parlamento galego que “lle pare os pes” á Fundación Francisco Franco

A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH) solicita o amparo das institucións democráticas do país, nomeadamente do Parlamento galego, para que emita unha “condena firme do negacionismo que protexe os ilexítimos intereses da familia Franco en Meirás, encabezado pola Fundación Francisco Franco”.

Millán Astray con Franco

Nun comunicado, critica que esta entidade, “de non disimulado carácter fascista e práctica antidemocrática”, insista nas “mentiras do relato totalitario do golpe de Estado do 36 e respecto do que foi espolio de Meirás” e critica que tente amosarlle aos visitantes do pazo “a grandeza da figura de Francisco Franco”. “Non se trata aquí de entrar nunha discusión inútil con quen minte e deturpa a historia insultando e desprezando ás vítimas do franquismo e a toda a tradición democrática que, afortunadamente, está ben asentada no país”, denuncia.

Por iso, pídelle ás institucións galegas que “abandonen a ambigüidade es os medos” para que elaboren leis que garantan a verdade, a xustiza e a reparación das vítimas e “lle paren os pés ao negacionismo”. “Non é tempo de ser inxenuos ou pusilánimes diante de manifestacións como as da Fundación Franco. Non hai nada de inxenuo nese relato que converten aos verdugos en vítimas e que pretende crear un clima social de malestar”, critica.

Tamén os socialistas ven unha “burla ás vítimas da Ditadura” que a Fundación Franco xestione as visita sao pazo e pídenlle á xunta que o impida. Por iso, a deputada Concepción Burgo preguntará no Parlamento se a Xunta “ten a vontade política” de evitar esta situación que ve “unha provocación” da familia Franco.