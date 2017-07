Galicia iguala a media en crecemento da súa economía no segundo trimestre, cun 0,9%, segundo a AIReF

Galicia igualou a media en crecemento da súa economía no segundo trimestre con relación ao primeiro, cun 0,9%, segundo a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIReF). En taxa interanual, o incremento do seu produto interior bruto (PIB) foi do 3,1%.

O presidente da AIReF, José Luís Escrivá | Fonte: Europa Press

Un total de seis comunidades autónomas creceron no segundo trimestre do ano por encima da media do conxunto de España, lideradas por Asturias, Canarias, Cataluña, A Rioxa e Comunidade Valenciana, que rexistraron un incremento do PIB do 1,1%.

En concreto, Asturias, Canarias, Cataluña, A Rioxa e Comunidade Valenciana presentaron unha alza do 1,1% do PIB, e xunto a Aragón (+1%) superaron o crecemento medio do conxunto de España no segundo trimestre, que se situou no 0,9%, unha décima máis que o anterior trimestre.

Ademais, Illas Baleares, Cantabria, Galicia e Rexión de Murcia igualaron o crecemento medio do conxunto de España, ao crecer un 0,9% entre abril e xuño.

MENORES Á MEDIA

Pola contra, con crecementos menores á media nacional figuran as comunidades de Andalucía, Navarra e País Vasco, que experimentarán un crecemento do 0,8% no segundo trimestre.

A continuación aparecen Castela e León, Estremadura e a Comunidade de Madrid, cun aumento do PIB do 0,7%.

En taxas interanuais, por encima da media nacional (+3,1%) figuran as comunidades de Canarias (+3,8%), Illas Baleares (+3,7%), Comunidade Valenciana (+3,5%), Cataluña e Navarra (+3,4%) e a Comunidade de Madrid (+3,2%).

Igualando a media nacional aparecen Asturias, Galicia e Murcia, mentres que lle resto situáronse por baixo da media: Andalucía (+3%), A Rioxa (+2,9%), Aragón (+2,8%), Cantabria e País Vasco (+2,7%), Castela e León (+2,6%) e Estremadura e Castela-A Mancha, que rexistraron unha alza do 1,9% en ambos os casos.

A AIReF realiza estas previsións coa Metodoloxía de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas do PIB (METCAP), que foi creada pola división de Análise Económica da institución, e leva a cabo cando o Instituto Nacional de Estatística (INE) publica o avance trimestral do PIB de España.

A metodoloxía combina tres tipos de información estatística dispoñible: os datos mensuais de indicadores de conxuntura desagregados a nivel territorial, os datos anuais compilados en termos de Contabilidade Nacional pola Contabilidade Rexional de España e, finalmente, as estimacións para o conxunto nacional publicadas pola Contabilidade Nacional Trimestral.