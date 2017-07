Case 3.000 familias galegas recibirán en 2017 axudas ao aluguer do plan estatal prorrogado por valor de 4,47 millóns

Case 3.000 familias (un total de 2.983) recibirán axudas do plan estatal de fomento do aluguer de vivendas 2013/16, cuxa prórroga asinaron este luns o presidente da Xunta e o ministro de Fomento, cuxo departamento destina 20 millóns de euros a Galicia este ano prol este concepto.

Firma do convenio en materia de vivenda entre Feijóo e De la Serna | Fonte: Europa Press

En concreto, o ministerio estima que destinará uns 4,47 millóns para axudas ao aluguer das que se beneficiarán 2.983 familias; 2,73 millóns de euros en axudas á rehabilitación para 1.609 vivendas; 7,10 millóns de euros en axudas á rexeneración e renovación urbana para 1.205 vivendas e 0,6 millóns de euros en axudas ao informe de avaliación dos edificios para 30.000 vivendas.

En concreto, segundo explicou o titular do ministerio nunha rolda de prensa tras a rúbrica, esta contía ascende a 14,9 millóns de euros, que irán ao plan para axudar a que se aluguen vivendas, para rehabilitalas e para favorecer a renovación e a rexeneración urbanas.

Os outros 5 millóns de euros dedicaranse aos subsidios de préstamos que veñen de plans anteriores, segundo explicou. A Xunta, pola súa banda, cofinanciará a medida con 1,1 millóns de euros.

Ademais de cifrar en 2.983 familias galegas as que se beneficiarán polo plan prorrogado, Fomento situou en 32.814 as vivendas ás que afectará o programa.

"UN ANO SEN GOBERNO"

Pola súa banda, Feijóo afirmou que estes 20 millóns han de sumarse aos 40 que "está a investir a Xunta". Indicou que os prazos están abertos e que "xa hai solicitudes", de modo que ao longo do último semestre deste ano "poderán concretarse" as cantidades que percibirán aqueles cidadáns que accedan a elas.

Ademais, o xefe do Goberno galego vinculou esta prórroga co "ano sen goberno" causado por "interpretacións impropias do resultado electoral". "Iso ten efectos", chamou a atención.

Neste sentido, apuntou que haberá que esperar aos "próximos meses" para coñecer o plan "novo" de fomento do aluguer de vivendas. Agora, incidiu, "había que tomar unha decisión", de aí a firma desta xornada, que Feijóo atribuíu ao "bo criterio" do Executivo central.

A maiores, o tamén líder dos populares galegos trasladou ao ministro a intención do seu equipo de facer "especial fincapé" na rehabilitación, co obxectivo de aprobar unha lei de centros históricos no Parlamento autonómico.

ATA UN 40% DA RENDA

Co convenio rubricado este luns, e ao longo do exercicio 2017, será posible financiar novas actuacións en materia de aluguer e rehabilitación con cargo ao plan estatal de vivenda 2013-2016, segundo explica Fomento a través dun comunicado.

As axudas ao aluguer, ata un 40% da renda, segundo explica, irán destinadas ás persoas "que máis o necesitan" e concederanse en función do número de membros e composición da unidade de convivencia, para alugueres de ata 600 euros ao mes.

"Poderanse conceder axudas para a promoción do parque público de vivendasen aluguer", engade, en alusión a vivendas de titularidade pública que "deberán destinarse ao aluguer durante un prazo mínimo de 50 anos, para inquilinos con escasos recursos e con aluguer limitado".

En materia de rehabilitación, apunta que se concederán axudas para a mellora da eficiencia enerxética, da accesibilidade e do estado de conservación dos edificios de vivendas.

Tamén se poderán conceder axudas para a rexeneración e renovaciónde ámbitos ou barrios urbanos mediante a rehabilitación ou renovaciónde vivendas e a reurbanización do espazo público do ámbito ou barrio.