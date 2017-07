Desaloxan un edificio en Vigo ao declararse un incendio na cociña dun dos pisos

Un incendio declarado na tarde deste luns nun piso dun edificio da rúa Teixugueiras, en Vigo, obrigou ao desaloxo de todos os seus veciños. Con todo, ningunha persoa resultou afectada, segundo informa o 112.

O lume declarouse na cociña dunha das vivendas do quinto piso. Foi un veciño do mesmo edificio o que contactou co 112 ás 14,10 horas para dar a voz de alarma.

O persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias deu conta da situación aos Bombeiros de Vigo, a Protección Civil e á Policía Local. Tamén informou ao 061-Urxencias Sanitarias, aínda que non foi necesaria a súa intervención.

O lume calcinou por completo a cociña. Segundo a información facilitada ao 112, o incendio puido ser provocado por unha pota que esqueceu no lume a muller que reside na vivenda.

INCENDIO EN CANGAS

Por outra banda, un incendio nun quentador dun piso de Cangas deixou numerosos danos materiais. A vivenda, situada na Rúa da Noria, alagouse por completo pola fuga de auga do propio aparello e tamén se viu afectada o fume. Todo apunta a que o lume foi provocado por un curtocircuíto.

Foi un particular o que chamou ao 112 ás 13,20 horas deste luns. Enseguida, o persoal da central de emerxencias do 112 alertou aos Bombeiros do Morrazo, a Protección Civil e á Policía Local.