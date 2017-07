Sacyr, KutxaBank e Abanca recorren a unha arbitraxe para desbloquear a venda de Itínere

Sacyr, Kutxabank e Abanca presentaron unha solicitude de arbitraxe ante a Cámara de Comercio de Madrid contra o fondo estadounidense Corsair co fin de superar o bloqueo que afecta o proceso de venda da participación do 55,4% que suman no capital da concesionaria de autoestradas Itínere, aberto desde hai varios anos, segundo confirmaron a Europa Press fontes xurídicas.

Audasa, autoestrada AP-9 Ferrol-fronteira portuguesa | Fonte: Europa Press

O bloqueo derívase das reticencias que pon á operación Corsair Capital, o fondo estadounidense ao que Citi Infrastructure traspasou a xestión da súa carteira de infraestruturas, que ten un 38,8% da concesionaria na que tamén participa Liberbank co 5,8% restante.

A resolución da arbitraxe podía estenderse ata case un ano, segundo publica a diario 'Expansión', que adiantou a súa presentación ante a Cámara de Comercio de Madrid. Con esta iniciativa, o tres socios buscan facer valer a maioría que teñen no capital de Itínere e que Corsair cumpra o seu compromiso de facilitar a venda.

Itínere é a sociedade que xestiona seis autoestradas do Norte de España, que suman uns 610 quilómetros de lonxitude, entre as que figuran algunhas das máis antigas, como a AP-1 Burgos Armiñón, e varias vías galegas.

Os socios minoritarios levan varios exercicios tratando de vender as súas participacións na firma. Trátase de Sacyr, que ten unha porcentaxe do 15,45%, Abanca, cun 23,8% e Kutxabank, con outro 16,2%.

No marco deste proceso, hai xusto un ano, en xullo de 2016, Globalvía presentoulles unha oferta de compra, cuxas condicións e propostas prevalecen ante o interese mostrado posteriormente pola australiana Macquarie e unha alianza de tres dos maiores fondos de investimento do mundo (o holandés, o canadense PSP e o fondo soberano de Singapura GIC).

No entanto, o proceso de venda, a pesar da recuperación do sector en España, mantense bloqueado polas reticencias mostradas por Crosair, segundo as devanditas fontes.

EVENTUAL GRUPO DE CONCESIÓNS

A eventual compra de Itínere por Globalvía, tamén controlada por tres fondos, daría lugar a un gran grupo de concesións, dado que esta compañía presidida por Juan Béjar conta cunha carteira unhas 29 concesións de autoestradas e ferrocarrís, ademais dun hospital e un porto, repartidas en oito países.

Itínere, do seu lado, cerro 2016 cunha cifra de negocio de 289,5 millóns de euros, un 3,5% máis que o exercicio precedente, e un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 231,8 millóns, un 5,5% máis.

Todas as vías que explota a firma saldaron 2016 con incrementos de tráfico, que oscilaron entre o 3,81% que se anotou a AP-66 León-Campomanes, e o do 6,56% que contabilizou Autoestradas de Galicia, isto é, a AG-53 A Coruña-Carballo.

En termos absolutos, Audasa (Ferrol-Tui), é a que máis tráfico rexistra, cun tránsito medio diario de 20.008 vehículos, seguida da AP-1, con 18.235 usuarios.