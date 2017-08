Iván Raña, listo para Kona

“En el corte oficial para estar en línea de salida del Ironman de Hawai. Quedan dos meses y medio, seguiré con el plan de entreno: base, potencia y ritmo”, escribiu este luns Iván Raña en twitter dende Lanzarote, onde está concentrado para adestrar dende o pasado 22 de xullo.

Iván Raña, na súa concentración en Lanzarote. | Fonte: @ivanranafuentes

O ordense aparece xa na primeira listaxe de triatletas clasificados para o Campionato do Mundo Ironman, que se celebrará o vindeiro 14 de outubro en Kailua-Kona (Hawai). Será a quinta participación do triatleta galego, que debutara no 2013 cun espectacular sexto posto en meta. Despois, Raña foi 17º en 2014, 12º en 2015 e noveno na pasada edición do 2016. Con 38 anos xa cumplidos (10 de xuño), o soño do ordense é subir ao podio en Kona antes da retirada.

O triatleta galego é actualmente 42º no KPR (Kona Points Ranking) con 3.740 puntos (clasifican os 50 mellores, ademáis dos campións continentais e os vencedores de edicións anteriores). A maioría dos puntos (3.445) acadounos na súa participación o ano pasado en Hawai (noveno posto), máis as aportacións das súas carreiras nesta campaña: 220 puntos polo sétimo posto no Ironman 70.3 de Barcelona, 45 polo décimo posto no Ironman 70.3 de Perú e tan só 30 puntos polo 15º posto no Ironman de Klagenfurt (Austria), última proba na que participou Iván Raña, na que non tivo boas sensacións e segundo comentou a piques estivo de retirarse.

O triatleta ordense atópase dende o 22 de xullo concentrado no Sands Beach Resort de Lanzarote adestrando para a súa seguinte proba: “Un mes de monje hasta la siguiente carrera. Entrenar, comer, dormir. Empezamos el #roadtokona”, escribiu hai dez días no seu twitter. A vindeira proba prevista no calendario do triatleta galego, campión do mundo no 2002, será o 27 de agosto o Ironman de Zell am See (Austria).