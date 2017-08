Paraguai tamén ten capital en Galicia

Numerosas familias de orixe paraguaia estiveron esta fin de semana nun restaurante de Santa Cruz de Rivadulla para celebrar un encontro de confraternidade e falar das súas raíces.

Membros da comunidade de Paraguai en Galicia | Fonte: Lalo Piñeiro

O evento contou coa asistencia de numerosos paraguais que chegaron das catro provincias galegas e que recibiron un diploma de agradecemento do encontro. Tamén asistiu o cónsul honorario do Paraguai en Galicia, Don Miguel Pampín. O comité organizador destacou a gran repercución que tivo a actividade polo que non descarta celebrar un novo encontro no futuro.

Despois da sobremesa levo a cabo unha homenaxe de agradecemento a dous membros da colectividade que regresan ao seu país. Tamén puideron gozar de actuacións musicais e danza típica desta terra. “A festa continuou cun gran baile ata ben entrada a tarde", apuntan os organizadores.