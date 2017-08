O Parlamento galego aprobou, só co respaldo do PPdeG, o teito de gasto para a comunidade autónoma para 2018, que ascende a 9.487 millóns de euros, un límite que a oposición viu "falto de ambición", polo que votou en contra.

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez | Fonte: Europa Press

Na súa intervención ao arranque do pleno extraordinario da Cámara autonómica, o conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, destacou que o obxectivo da Xunta é que, ao acabar a presente lexislatura, en 2020, a capacidade de gasto de Galicia SE sitúe na contorna dos 10.000 millóns de euros "e sen recurso á débeda".

Xa no debate dos grupos, o portavoz de En Marea, Luís Villares, afirmou que "teito de gasto significa que se hai que escoller entre pagar medicamentos ou pagar a Merkel, escóllese a Merkel, e iso non pode ser", segundo remarcou, en contra dun modelo que vincula á "austeridade".

Pola súa banda, o portavoz dos socialistas galegos no Pazo do Hórreo, Xoaquín Fernández Leiceaga, propuxo unha nova fiscalidade, máis progresiva, fronte a un teito de gasto que tachou de "insuficiente".

En canto á portavoz do BNG, Ana Pontón, cargou contra a "repartición inxusta" e o "disparate centralista" con que identifica este modelo de limitación do gasto, un "corsé", na súa opinión, que "impide utilizar todos os recursos para apostar por que ninguén quede atrás".

Con todo, o portavoz dos populares galegos no Parlamento, Pedro Puy, criticou que a oposición vexa o "apocalípsis total" neste teito de gasto, do que valorou que dá conta, desde o seu punto de vista, da "estabilidade" de Galicia, tamén no ámbito financeiro.

