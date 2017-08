A portavoz do BNG, Ana Pontón, avanzou que os nacionalistas van solicitar "de novo" a comparecencia do presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, despois do "espectáculo bochornoso" de "traizón a Galicia" este luns xunto ao ministro de Fomento, Íñigo da Serna, que defendeu a negativa do Goberno central a transferir a AP-9 á comunidade.

Aproveitando o pleno extraordinario para o debate do teito de gasto, que aprobou o Parlamento cos únicos votos do PPdeG, Pontón recriminou a Núñez Feijóo que "se esconde", pero advertiu de que o BNG "non vai tirar a toalla" con este asunto e tamén con outros como o plan de transporte público, polos que a oposición xa demandou que o titular do Goberno acudise á Cámara.

"Xa vemos a que grandes empresas beneficia este modelo", criticou a portavoz dos nacionalistas en alusión ás adxudicacións que foron parar a Monbús, entre outras empresas, dentro da primeira fase da reordenación do mapa de buses que impulsa a Xunta.

Para Pontón, "hai tempo" que Feijóo "rompeu o carné de militante de Galicia" e pola contra actúa como "delegado de Rajoy en Monte Pío", ao velo "incapaz de defender os intereses" dos galegos.

Agora, criticou, "o problema é Cataluña", extremo respecto diso do cal engadiu unha pregunta: "¿En maio --cando se aprobou por unanimidade a iniciativa para a transferencia da AP-9 no Parlamento-- non sabía cal era o debate que había en Cataluña?".

SEIS OU SETE MILLÓNS

Do resto de grupos, só o portavoz parlamentario dos populares galegos, Pedro Puy, fixo mención a este debate, ao defender os "6 ou 7 millóns" que o Executivo autonómico "poderá gastar noutras actividades" tendo en conta que o Estado asumirá en solitario o custo das bonificacións das peaxes de dous tramos da autoestrada do Atlántico.

Este montante, segundo resaltou Puy, estará dispoñible para investir e non destinar "en peaxes para favorecer a Audasa", a concesionaria, que, segundo criticou, "foi o que o bipartito negociou co Goberno central".