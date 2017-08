Hacienda devolve máis de 424 millóns a uns 769.000 contribuíntes galegos

A Axencia Tributaria devolveu 424,2 millóns de euros a 769.154 contribuíntes galegos, tras concluír o pasado 30 de xuño a campaña do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) correspondente ao exercicio 2016, polo que máis do 85,2% das devolucións solicitadas e o 73,1% dos importes xa foron abonados.

Diso informou este martes o Ministerio de Hacienda, que sinala que na Comunidade galega rexistráronse 1,2 millóns de declaracións ata a data, un 2,4% máis que na campaña de 2015.

Así mesmo, no conxunto do Estado xa devolveu 7.314,6 millóns de euros a 11.777.000 contribuíntes. Así, o 83,9% das devolucións solicitadas e o 73,1% dos importes xa foron abonados.

Con datos a 28 de xullo, a AEAT rexistrara xa 19,65 millóns de declaracións do Imposto sobre a Renda, o que supón 187.700 máis que o ano pasado nas mesmas datas e un aumento do 0,96%. Para a presente campaña estaba prevista a presentación de 19,75 millóns de declaracións.

En detalle, rexistráronse 4,82 millóns de declaracións a ingresar, un 17,3% máis, por un importe de 9.121,8 millóns de euros, un 15,6% máis; mentres que o número de declaracións con solicitude de devolución supera os 14 millóns, un 3,8% menos, cun importe de 10.000 millóns de euros, un 8,7% menos. Así, Hacienda devolveu xa 7.314,6 millóns de euros, un 5,5% menos que o ano pasado, a 11,77 millóns de contribuíntes, un 2,4% menos.

A AEAT destaca que o proceso sostido de aceleración nas devolucións permitiu que, a pesar da caída que se produciu esta campaña nas solicitudes de devolución, tanto en número (-3,9%) como en importe (-8,8%), as devolucións efectivamente realizadas aos contribuíntes están a descender en menor medida, cunha caída do 2,4% en número e do 5,5% en importe.

O descenso nas solicitudes de devolución ten como contrapartida un sensible incremento nas declaracións a ingresar, segundo a AEAT, que explica que nesta evolución das declaracións a ingresar e a devolver que difire da inicialmente prevista influíron dous factores.

Por unha banda, unha evolución máis positiva da prevista no sector inmobiliario, tanto en relación con ganancias patrimoniais, como no referente a arrendamento e, por outro, a un mantemento en 2016 do efecto da reforma fiscal, que permitiu que máis contribuíntes non teñan que facer a declaración.

Paralelamente, e xa incorporadas a práctica totalidade das declaracións do imposto que non estaban contabilizadas ao peche da Campaña da Renda o pasado 30 de xuño, foron máis de 19,65 millóns as declaracións presentadas, case 188.000 máis que o ano pasado nas mesmas datas, co que se confirma a "sostida recuperación" do número de declarantes de IRPF iniciada en 2015.

A MAIORÍA, POR INTERNET

Ademais, rexístrase un novo incremento no número de presentacións por Internet, alcanzando a cifra de 17.284.000 declaracións, case o 88% do total.

O crecemento do peso de Internet sobre o total de presentacións é de 38 puntos, se a comparación establécese coas cifras de fai seis anos (IRPF 2010, presentado en 2011), cando se comezaron a reforzar as medidas para potenciar a vía telemática como fórmula principal de confección e presentación de declaracións.

PRESENTACIÓNS E DEVOLUCIÓNS

A completa implantación este ano de 'Renda Web' como ferramenta universal que ofrece a Axencia Tributaria para a xestión de todas as declaracións supón a culminación da estratexia iniciada fai seis anos coa posta en marcha do servizo REN0 para a obtención do borrador por Internet, e que pretendía unha aceleración das presentacións que facilitase un proceso equivalente nas devolucións, de forma que máis contribuíntes puidesen presentar antes e obter, por tanto, con máis rapidez a súa devolución.

Así, se se toma como referencia os dous primeiros meses (dous terzos) da campaña que acaba de concluír, o número de presentacións creceu en máis de 3,1 millóns con respecto ás cifras do mesmo período fai seis anos, un 43%, e o de devolucións aumentou en máis de 1,6 millóns, un 35%.

Nesta última campaña xa máis da metade das declaracións previstas presentáronse neses dous primeiros meses. A consecución destes obxectivos produciuse na presente campaña mantendo, en paralelo, o tradicional servizo de asistencia presencial ao contribuínte.

IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO

En paralelo á Campaña de Renda desenvolveuse a do Imposto sobre o Patrimonio, que debían declarar aqueles contribuíntes con cota a ingresar, tras aplicar as correspondentes deducións e bonificacións, e tamén aqueles sen cota a ingresar, pero que o pasado ano contaban con bens e dereitos cun valor superior aos dous millóns de euros.

Cos últimos datos dispoñibles, rexistráronse case 198.000 declaracións de Patrimonio, das cales máis de 171.500 resultaron a ingresar, por un importe de 1.033 millóns de euros.

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por comunidades autónomas, Hacienda devolveu un maior importe en comparación á campaña do ano pasado en catro rexións.

En concreto, 1.204,5 millóns (+3%) en Andalucía; 424,2 millóns (+5%) en Galicia; así como 398.000 euros (+18%) en Navarra e 912.000 euros (+4,3%) en País Vasco, que en ambos os casos contan coa súa propia Facenda.

Pola contra, no resto de comunidades diminuíu o importe das devolucións pagas, con 229,4 millóns (-8,4%) en Aragón; 208,4 millóns (-7,5%) en Asturias; 155,5 millóns (-10,3%) en Illas Baleares; 310,5 millóns (-8,2%) en Canarias; 109 millóns (-11%) en Cantabria; 327,5 millóns (-4%) en Castela-A Mancha; 480,4 millóns (-5,7%) en Castela e León; 1.315,4 millóns (-9,5%) en Cataluña; 126,9 millóns (-1,5% en Estremadura; 1.458,7 millóns (-8,9%) en Madrid; 213,3 millóns (-1,5%) en Murcia; 53,4 millóns (-0,3%) na Rioxa e 695,5 millóns (-7%) na Comunidade Valenciana.

En canto ao número de declaracións presentadas, diminuíu en sete rexións: Aragón (-0,8%), Asturias (-1,6%), Cantabria (-0,4%), Castela-A Mancha (-0,18%), Castela e León (-0,4%), e A Rioxa (-0,37%). Pola contra, incrementouse en Andalucía (+2%), Illas Baleares (+1,9%), Canarias (+1,8%), Cataluña (+0,92%), Galicia (+2,5%), Madrid (+1,5%), Murcia (+0,8%), Navarra (+15,7%), País Vasco (+6,6%) e en Comunidade Valenciana (+0,36%).