Investigan o dono dun can atopado semienterrado en pedras e con graves golpes

A Garda Civil investiga a un veciño de Baiona (Pontevedra) por un presunto delito de mal trato animal a un can que foi localizado, o 21 de xullo na zona de Chan da Lagoa, semienterrado e con graves lesións por golpes.

Can maltratado en Baiona (Pontevedra) | Fonte: Europa Press

A protectora de animais "Bai sen pulgas" denunciou ese mesmo día ante a Garda Civil que un viandante, que paseaba coa súa mascota por Chan da Lagoa, atopara ao can semienterrado en pedras, con feridas na cabeza producidas por varios golpes. O animal, de nome "Stone", foi trasladado a unha clínica veterinaria, na que está a ser asistido, ante unhas lesións diagnosticadas como "moi graves", segundo informa a Garda Civil.

Tras a información achegada pola protectora de animais e as investigacións realizadas por efectivos da Garda Civil de Baiona-Nigrán, este luns foi localizado e identificado o propietario do can, ao que se lle notificou a súa condición de investigado como suposto autor dun delito de malos tratos animais.

A Garda Civil indicou que, previamente, constatouse que o propietario do can solicitara información sobre a realización dunha eutanasia ao animal, alegando que mordera a varios familiares. Os feitos foron postos en coñecemento do Xulgado de Instrución de Garda de Vigo e foi formulada unha denuncia administrativa ante as autoridades competentes da Xunta de Galicia, ao carecer o can do chip identificativo.

CASO EN LUGO

Por outra banda, a Policía Local de Lugo identificou ao propietario e responsable dun cabalo que foi atopado atado e, supostamente, abandonado, na zona do Castiñeiro, nun solar anexo á rúa Camiño Verde.

Os axentes acompañaron a un veterinario da Consellería de Medio Rural en Lugo para analizar o estado físico e nutricional do animal. Tras comprobar que non presentaba signos de malnutrición ou malos tratos, identificouse ao propietario, I.M.G., a través dos datos incluídos no microchip do animal.

Ata o lugar desprazouse un primo do propietario, M.R.M., que asegurou que ao animal préstaselle atención diaria, e auga e comida dúas veces ao día, responsabilizándose da súa retirada o máis axiña posible.