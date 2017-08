Santander recoñece que non pode anticipar o impacto económico das accións legais por Popular

Banco Santander considera que non é posible anticipar, polo momento, o impacto económico das accións legais que xurdan por mor da resolución de Banco Popular e a súa posterior adquisición ao prezo simbólico dun euro, segundo consta nas contas anuais resumidas da entidade.

Ana Botín | Fonte: Europa Press

A 30 de xuño, o banco que preside Ana Botín asegura que estimou de forma "fiable" o impacto dos procesos xudiciais abertos contra a entidade no curso normal dos seus negocios. Ademais, indica que recoñeceu, cando así se require, "provisións adecuadas" que cobren "razoablemente" os pasivos que poderían derivar destes procedementos.

Por iso, entende que as responsabilidades que poderían xurdir por mor dos procesos fiscais ou legais en marcha "non terán un efecto significativo adverso" sobre o seu negocio, situación financeira ou resultados.

No entanto, Santander avisa no documento de que a resolución de Popular "non ten precedentes en España nin en ningún outro Estado membro", polo que incide en que non se pode descartar que se presenten recursos contra a resolución, efectuada pola Xunta Única de Resolución (JUR) e o Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (Frob), ou reclamacións fronte a Popular, Santander ou outras entidades do grupo cántabro vinculadas coa súa adquisición.

"Desde a adquisición de Popular por Santander, diversos investidores, asesores ou operadores financeiros anunciaron a súa intención de analizar e, no seu caso, confirmado a interposición de reclamacións de diversa índole en relación coa referida adquisición", apunta Santander.

En relación a estes recursos ou reclamacións, o banco subliña que "non é posible anticipar as pretensións concretas que se farían valer, nin as súas implicacións económicas". En particular, Santander contempla que as eventuais reclamacións non cuantifiquen as súas pretensións, aleguen interpretacións xurídicas novas ou involucren a un "elevadísimo" número de partes.

En calquera caso, Santander compensará con 980 millóns de euros a algúns accionistas minoritarios afectados pola resolución de Popular a través dun bono de fidelización coa condición de que rexeiten emprender accións legais contra o banco cántabro, entre outros requisitos. Así mesmo, os clientes que adquiriron débeda subordinada de Popular nas emisións do 29 de xullo e o 14 de outubro de 2011 tamén teñen acceso á oferta de compensación.

Esta acción comercial, que persegue reforzar a relación de Santander cos seus clientes, terá un custo máximo de 680 millóns de euros para Santander no momento da súa concesión e, segundo os cálculos da entidade, a "gran maioría" dos clientes e empregados de Popular que acudiron á ampliación de capital de maio e xuño de 2016 recibirán unha compensación que cobre integramente o importe que investiron.