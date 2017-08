A Deputación da Coruña denunciará a Fundación Franco se hai “apoloxía franquista” no Pazo de Meirás

A Deputación da Coruña denunciará á Fundación Francisco Franco en caso de constatar que fai "apoloxía do franquismo" no Pazo de Meirás, con motivo da súa apertura ás visitas este martes e mércores, segundo manifestou a vicepresidenta provincial, Goretti Sanmartín.

Pazo de Meirás

Coincidindo coa súa asistencia á inauguración da Feira do Libro da Coruña, Sanmartín respondeu ao comunicado da Fundación Francisco Franco no que aseguraba que a xestión destas visitas era unha oportunidade para mostrar "a grandeza" da figura de Francisco Franco, á vez que destacaba o apoio da Deputación da Coruña no seu momento hisótórico para que o pazo fose propiedade da familia Franco.

Respecto diso, a vicepresidenta provincial indicou que o organismo provincial retirou o ano pasado as distincións concedidas ao ditador, á vez que aproveitou para facer unha defensa da necesidade de recuperar a memoria das vítimas do franquismo "aínda silenciadas".

Así, apelou á Lei da Memoria Histórica para reclamar que se impida que a Fundación Francisco Franco poida eloxiar a figura do ditador. "Un feito así non ocorrre en ningún país que puxese fin a unha ditadura como a que aquí se viviu", recalcou.

Por todo iso, reivindicou a necesidade de recuperar a memoria histórica, á vez que avanzou o compromiso do organismo provincial de presentar unha denuncia se a Fundación incumpre a citada Lei facendo "apoloxía do franquismo" nas visitas ao Pazo de Meirás.