Intervidos 7.400 litros de licores nunha fábrica na comarca de Ferrol (A Coruña)

A Garda Civil interveu 7.444'8 litros de licores nunha fábrica da comarca de Ferrol (A Coruña) que evadía o pago de impostos ao reutilizar a etiquetaxe dos envases, nun operativo no que se interveu material por valor de 482.490 euros.

A Garda Civil interveu 7.400 litros de licores | Fonte: Europa Press

Na operación, a Garda Civil interveu unha nave industrial na comarca de Ferrol, 7.444'8 litros de licores de distintos tipos, 968 precintos xustificadores do pago dos correspondentes impostos especiais, diversas etiquetas manipuladas da marca comercial e de números de lote, útiles para a posta en circulación dos envases, un alambique destinado á fabricación de alcois e un vehículo de transporte.

No transcurso dunha das inspeccións que se realizaron no operativo, a Garda Civil localizou nun dos establecementos un estante móbil que funcionaba como parede falsa, ocultando unha estancia na que se almacenaban garrafas de licor que non tiñan precintos, etiquetas e asas de garrafas. O lugar era utilizado para producir e manipular a etiquetaxe, sen dar a coñecer a rastrexabilidade do produto.

O propietario desta marca realizaba vendas legais a un establecemento da súa propiedade e a outros distribuidores. Con todo, desde a mesma fábrica desviaba parte do produto de forma ilegal cara á nave aprehendida pola Garda Civil.

Neste lugar producíase, almacenaban e efectuaban labores de etiquetaxe e precinto de garrafas ou botellas. Os distintivos podíanse despegar facilmente, de tal modo que durante unha inspección por parte das autoridades correspondentes podíase ocultar a procedencia dos envases.

Desta forma, eludía o pago de impostos ao volver recuperar os precintos e reutilizalos, o que supuña que a venda do produto non figuraba en ningún tipo de contabilidade.

Tamén realizaba a venda a menor prezo aos establecementos ou distribuidoras que lle devolvían os precintos extraídos dos envases, a cambio dunha cantidade económica que xustificaba como "promoción". Finalmente, entregaba aos distribuidores as etiquetas cos números de lote, podendo eludir a rastrexabilidade obrigatoria.

No operativo, practicáronse un total de 11 inspeccións en fábricas de bebidas alcohólicas, distribuidoras e locais de hostalaría. Como resultado, levantáronse 6 actas con denuncias por infraccións á Lei de Impostos especiais e 3 actas por infraccións á Norma xeral de etiquetaxe, presentación e publicidade de produtos alimenticios.

Na operación participou a Patrulla Fiscal e de Fronteiras da Garda Civil da Coruña, en colaboración con Persoal do Servizo de Vixilancia Aduaneira, da Dependencia Provincial de Aduanas e Impostos Especiais da Coruña, da Patrulla Fiscal e fronteiras de Noia e da Sección Fiscal de Abroguiñal de Madrid.