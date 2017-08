O PSdeG pide á Xunta que reprobe a Fundación Franco

A portavoz de Cultura do grupo socialista, Concepción Burgo, vén de rexistrar dúas proposicións non de lei para levar a Pleno e Comisión no Parlamento tras coñecer o comunicado emitido pola Fundación Nacional Francisco Franco, que considera “un auténtico insulto, burla e provocación a todos os galegos e galegas e a toda a cidadanía democrática”.

Pazo de Meirás

Por iso, esixe que a Xunta faga público un comunicado oficial “no que claramente sexan reprobadas todas as declaracións” desta fundación, que “enaltecen a figura do ditador”, así como “a utilización do Pazo de Meirás para a exaltación dunha figura culpable do asasinato de miles de persoas”.

Burgo censura “o ton empregado, o vocabulario utilizado e a absurda manipulación histórica” que fai esta fundación nun comunicado “inadmisible”, polo que insta tamén á Xunta a “manifestarlle claramente aos herdeiros de Franco a oposición do goberno galego a que esta fundación xestione as visitas ao Pazo de Meirás” e que “non poden utilizar estas visitas para enaltecer a figura do ditador”. Así, a socialista destaca parte das afirmacións da fundación nas que din que as visitas van constituír unha excelente oportunidade “para mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco”.

“Non se pode consentir que se falsee a historia dicindo que o pazo foi doado polo pobo de Galicia cando todos sabemos, pola documentación histórica existente, que chegou ás mans do ditador a través de espolios, roubo de recursos públicos e subscricións obrigatorias, froito de ameazas e presións”, afirma Burgo. A deputada conclúe que “todo o comunicado é realmente unha apoloxía do franquismo e unha nova provocación ás forzas democráticas e á cidadanía que un goberno democrático como o da Xunta non pode consentir estando calado”.