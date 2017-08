As vendas de coches en Galicia caen un 6,71% en xullo, ata 3.531 operacións

As matriculacións de turismos e todoterreos no mercado galego alcanzaron un volume de 3.531 unidades durante o pasado mes de xullo, o que supón un descenso do 6,71% respecto ao mesmo período do ano anterior, segundo datos das asociacións de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) e de concesionarios (Faconauto).

Concesionario de Nissan | Fonte: Europa Press

Por provincias, Lugo reduciu un 11,76% as vendas, ata 405; A Coruña diminuíunas nun 9,2%, ata 1.520; Ourense un 6,97% menos, ata 427; e Pontevedra un 1,17%, ata 1.179.

De xaneiro a xullo, as matriculacións na comunidade galega suman 24.472, o que, en comparación co mesmo período de 2016, representa un incremento do 1,05%.

No conxunto estatal, as matriculacións, 109.948, subiron un 2,5% respecto ao mesmo mes do ano anterior. Este incremento mensual das entregas de coches en España estivo motivado polo pulo da canle de empresa, que pechou xullo cun crecemento superior ao 14%, e tamén das firmas de 'rent a car', cunha subida do 5,9%, que lograron compensar a caída do 3,9% experimentada polas vendas a particulares.

VALORACIÓN

"As compras dos particulares volveron a baixar en xullo; e xa é o terceiro mes ao longo deste ano que sucede. Estes descensos evidencian a ausencia de plans de estímulo para a renovación do parque, unha tendencia que xa se detectaba desde o último trimestre do ano pasado", engadiron Anfac, Ganvam e Faconauto.

Así mesmo, apuntaron que, tras os anos máis duros da crise, o parque automobilístico español envelleceu "notablemente", ata unha media actual de doce anos, á vez que sinalaron que existe unha "importante demanda retida", con condutores que quererían cambiar o seu coche antigo por un novo, pero que están á espera de plans de incentivo.

No sete primeiros meses do ano actual, o mercado automobilístico español contabilizou un volume de 777.442 unidades, o que representa unha subida do 6,4% en comparación coas 730.540 unidades entregadas nos mesmos meses de 2016.

PREOCUPACIÓN

Ante estes datos, o director de Comunicación de Anfac, Adolfo Randulfe, analizou con preocupación a falta de impulso ás matriculacións entre os clientes particulares, que é a canle que ten un maior volume no mercado.

Pola súa banda, o director xeral de Ganvam, Tomás Herrera, indicou que xullo é tradicionalmente un dos mellores do ano e resaltou que se superaron as 100.000 unidades, aínda que alertou de que o resultado positivo mensual explícase, en parte, polas automatriculaciones realizadas por marcas e concesionarios.

O director de Comunicación de Faconauto, Raúl Morais, sinalou que o mes de xullo confirmou o estancamento das matriculacións en España, nun contexto no que os obxectivos cos que traballan os concesionarios topan cun mercado que non dá mostras de optimismo.

Por canles de venda, as entregas a clientes particulares pecharon xullo cunha diminución do 3,9% e un volume de 60.307 unidades, á vez que no que vai de ano rexistraron unha leve subida do 1,3%, ata 368.693 unidades.

As matriculacións de empresas eleváronse un 14,2% no cómputo mensual, ata 34.016 unidades, e un 14% no que vai de ano, con 217.402 unidades, mentres que as firmas de aluguer compraron 15.625 unidades en xullo, un 5,9% máis, e 191.347 unidades desde xaneiro, un 8,8% máis.

TENDENCIA CARA Á GASOLINA

Doutra banda, en xullo mantívose a tendencia cara á 'gasolinización' do mercado, cun 47,5% dos coches matriculados con este sistema de propulsión, fronte ao 47,3% de diésel e ao 5,2% de híbridos e eléctricos.

No sete primeiros meses do ano, o diésel segue por diante da gasolina, cun 49,5% das entregas totais de automóbiles, mentres que a gasolina alcanza o 45,9% e os modelos híbridos e eléctricos, o 4,5%.

Por segmentos de mercado, a maior parte deles melloraron os seus rexistros comerciais en xullo, fóra dos modelos urbanos, os utilitarios, os compactos, os medios, os grandes, os monovolúmenes pequenos e grandes e os todoterreos, mentres que no acumulado as caídas producíronse entre os urbanos, os compactos, os medios, os monovolúmenes pequenos e os todoterreos.