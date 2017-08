O 26% dos galegos engorda máis de 5 quilos durante o verán

O 54% dos galegos cambia a súa alimentación durante o verán e o 26% engorda máis de 5 quilos, o que equivale a unha talla e media máis de roupa, segundo un estudo realizado por Aora Health no que participaron máis de 300 persoas.

Máis da metade dos enquisados, o 54,09%, dixo que durante o verán, e non só durante as vacacións, cambiaba os seus hábitos alimenticios, o que contribuía ao seu aumento de peso. Así, o 22,73% dos enquisados consome máis cervexa e refrescos, o 35,45 % aumenta o consumo de xeados e doces, o 5.45% consome máis comidas preparadas e o 36.36% que come máis froitas e verduras.

A pesar de que un 55,45% dos enquisados dixo que realiza deporte durante o verán, principalmente running, camiñar, nadar e deportes de auga, seguen incrementando o seu peso por uns malos hábitos alimenticios.

Finalmente, o 52% dos enquisados afirmou que tras o verán ten pensado quitarse os quilos de máis, especialmente grazas a unha dieta sa descartando os alimentos procesados.

Sobrepeso "estacional"

"A nosa relación co sobrepeso é estacional - comenta Gonzalo Peñaranda, director xeral de Aora Health - e ao longo do ano experimenta varios ciclos de aumento e redución, algo que non é nin san nin recomendable. A clave é aprender a comer de maneira equilibrada, ao longo de todo o ano, e manter unha vida activa realizando exercicio físico cada día".

