Sindicatos e patronal do transporte pactan unha subida salarial en Ourense pero A Coruña e Pontevedra seguen no aire

Sindicatos e patronal do transporte de viaxeiros por estrada pactaron unha subida salarial do 2,6% no marco das negociacións para renovar o convenio na provincia de Ourense, segundo informaron a Europa Press fontes sindicais.

Pola súa banda, a mesa da Coruña --que tamén se reuniu este luns-- e a de Pontevedra --que o fixo este martes-- concluíron o prazo fixado para chegar a un acordo sen que o haxa, de modo que serán as partes a nivel autonómico as que decidirán sobre estes incrementos nun encontro fixado para este mércores, ás 10,00 horas en Santiago.

Por último, en Lugo, a cita comezou ás 17,00 horas deste martes, de modo que seguen tratando de pechar un documento, e as fontes sindicais consultadas esperan que aquí si se acorde unha subida das nóminas.

No que respecta á provincia coruñesa, os empresarios chegaron a ofrecer un incremento dos soldos do 2,6%, pero non foi aceptado polas centrais, que --no caso de UXT e CC.OO.-- esixen como mínimo un 2,8%.

En canto á provincia pontevedresa, os sindicatos consideran que "se aproximaron posturas", pero o último ofrecemento das compañías situouse no 3,2%, e a contrapropuesta das organizacións sindicais cifrouse nun 4,2%.

"OU HAI ACORDO OU NON O HAI"

Deste xeito, e á espera da conclusión da reunión en Lugo, os representantes dos traballadores e as federacións empresariais volverán verse este mércores nun contexto no que os sindicatos "non contemplan" un adiamento.

"Ou hai acordo ou non o hai, pero por pospor as negociacións non se vai a abacelar máis; non hai nada que xustifique unha dilación de tempo", manifestan as fontes sindicais consultadas. Neste sentido, tamén valoran que "non hai ningún motivo para non chegar a un acordo".

Na última mesa de carácter autonómico, a semana pasada, as dúas partes dotáronse de capacidade de resolución chegado o caso --como así sucedeu-- de que as provincias non pechasen acordos entre este 31 de xullo e 1 de agosto.

CONTEXTO

A negociación colectiva no transporte prodúcese nun contexto no que a Xunta avanza na implantación da primeira fase de reorganización das liñas de autobús en Galicia.

Este feito, sumado ao bloqueo dos convenios, provocou que a finais de xuño e principios de xullo o sector vivise varias xornadas de folga, convocadas polas centrais polos dous motivos.

No primeiro das frontes, a Xunta acordou cos representantes sindicais unha cláusula de subrogación do emprego para os novos contratos. Agora, acaba de adxudicalos e terán que porse en marcha a partir do 8 de agosto. No segundo, a resolución do conflito dependerá do que ocorra este mércores.