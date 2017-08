Noriega replica a De la Serna que recibir ao alcalde de Santiago é “cuestión de respecto institucional”

O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, respondeu á petición de desculpas que o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, realizou por non reunirse co rexedor compostelán durante a visita a Galicia celebrada a xornada deste luns.

De la Serna e Feijóo, en Santiago

En concreto, o ministro xustificou o feito de non reunirse co rexedor da capital galega por ter unha "axenda esmagada". Respecto diso, Noriega asegurou aceptar as desculpas do titular de Fomento aínda que considerou que foron "alixeiradas".

E é que o rexedor de Compostela Aberta considerou que o ministro debería recibirlle como mostra de "respecto institucional". "Non se trata dunha cuestión persoal" senón de respecto institucional, "independentemente de cal sexa a cor política".

Neste sentido, incidiu en que Santiago "é a capital do país", non "un concello calquera", polo que "hai que ser respectuoso co protocolo" e ten que haber "unha colaboración institucional".

"Creo que as institucións contemplan diferentes cores políticas, pero á fin e ao cabo son institucións e representan ao conxunto dos veciños", argumentou Noriega, á vez que recalcou que como rexedor, "pode ter unha opinión", pero "sempre exerce a súa representación por unha cuestión de profesionalidade".

Por iso, lamentou a falta dun encontro con "un ministro que anteriormente foi presidente da Federación Española de Municipios e Provincias", e que debese entender "o peso do municipalismo".

No entanto, Martiño Noriega agradeceu as desculpas e mostrouse satisfeito de que De la Serna "mostrase o compromiso firme" do Ministerio de Fomento en diferentes obras da cidade como a da estación intermodal, as conexións co norte e a humanización do barrio de Conxo.