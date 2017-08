Ao Obra só lle falta un

Dosificando o anuncio das fichaxes durante o periodo estival, o Obradoiro fixo oficial este martes a chegada do pivote montenegrino Nemanja Radovic, procedente do UCAM Murcia, onde xogou as últimas tres campañas. A falla de outro pivote, trátase do 11º xogador dos de Moncho Fernández para o vindeiro curso, toda vez que o letón Verners Kohs sairá cedido.

Nemanja Radovic loita por un rebote con Bendzius a pasada campaña. | Fonte: ACBPhoto

Ala-pivote de 2,08 metros e 26 anos, Radovic promediou a pasada campaña no UCAM Murcia 8,7 puntos (55% en tiros de dous, 34% en triplas e 73% en tiros libres) e 3,9 rebotes en 18 minutos en pista (30 partidos). “Nemanja é un xogador intelixente que ten experiencia e coñece a nosa competición. A súa polivalencia, ademáis, lle permitirá formar parella con outros xogadores interiores que temos. Consideramos que aínda ten marxe de mellora e valoramos as gañas que amosou por unirse ao noso proxecto”, afirma José Luis Mateo, director xeral do club.

A dúas semanas do comezo dos adestramentos, ao Obra fáltalle tan só un quinto pivote, que segundo Moncho Fernández será un catro con tiro exterior, que poida xogar aberto, para completar o xogo interior compostelán. Ademáis de experiencia na ACB (115 partidos con Murcia dende febreiro do 2014), Radovic é internacional absoluto e en categorías inferiores (U20, U18 e U16) con Montenegro, onde gañou catro títulos de Liga entre 2009 e 2012 co KK Buducnost.

Albert Sabat e Pepe Pozas de bases; David Navarro, Alberto Corbacho, Eimantas Bendzius, Martins Laksa e Matt Thomas no perímetro; e Nacho Llovet, Adam Pechacek, Nemanja Radovic e Artem Pustovyi no xogo interior están convocados o vindeiro 14 de agosto para principiar os adestramentos.