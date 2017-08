O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, cualificou de "excelentes" os datos do paro coñecidos este mércores, que indican que o número de persoas desempregadas rexistradas nas oficinas dos servizos públicos de emprego baixou en xullo en 26.887, cuestión que ve "un estímulo para seguir traballando".

Mariano Rajoy sobre datos do paro | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios durante o seu tradicional paseo vacacional pola Ruta da Pedra e da Auga, no municipio pontevedrés de Ribadumia, Rajoy asegurou que, "de seguir así", España poderá "conseguir en 2019" o obxectivo exposto polo Partido Popular na súa última campaña electoral, "que no ano 2020 haxa 20 millóns de españois traballando".

"Estou moi contento porque me acordo do verán de 2012, que foi o meu primeiro ano no Goberno e non tiña unha boa noticia, de ningunha das maneiras", lembrou, para incidir en que os "excelentes" datos do paro de xullo, súmanse a todos os "producidos este ano".

A maiores do "número de persoas que atoparon traballo", Rajoy puxo en valor que "aumente moito o contrato indefinido", así como que se incrementen os contratos a "persoas que levan moito tempo sen traballar".

Ante iso, o presidente do Goberno asegurou que España está "a ir ben". "Por tanto, agora estamos contentos, pero isto só é un estímulo para seguir traballando, porque aquí, como te pares, lévate a marea e non estamos dispostos a que nos leve", resolveu.