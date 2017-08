Rajoy convocará un consello de ministros extraordinario se o Parlament tramita o referendum para impugnalo

O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, asegurou que convocará un consello de ministros extraordinario a mediados do mes de agosto se o Parlament Catalán tramita a proposición de lei do referendo rexistrada o luns por Junts pel Si e a CUP e volveu a insistir en que "non haberá" consulta o 1 de outubro.

Mariano Rajoy en Ribadumia sobre Cataluña | Fonte: Europa Press

"A lei e a democracia non se poden separar e non se van a separar", subliñou durante o seu tradicional paseo vacacional pola Ruta da Pedra e da Auga de Ribadumia (Pontevedra), onde explicou que esta reunión extraordinaria dos membros do seu Executivo "non está decidida aínda" e "dependerá" das accións que "tome" a Mesa do Lexislativo catalán.

Sobre esta cuestión, cualificou de "positivo" o posicionamento do Tribunal Constitucional (TC) que, segundo lembrou, "onte dixo que en absoluto se podía en 24 horas, como pedía o Parlamento de Cataluña, aprobar unha lei convocando un referendo". "Iso é un disparate e declarouse anticonstitucional", incidiu, para avanzar que o seu Goberno "seguirá defendendo a democracia e a lei".

"As normas que nos obrigan a todos, aos gobernantes e aos cidadáns", apuntou, para avisar de que o Parlament non pode sacar adiante esta medida porque o dixo o Tribunal Constitucional". "Se violasen a lei estariamos noutro escario", sinalou.

CRÍTICAS Á CUP

Preguntado pola xustificación feita por unha das formacións que integran a CUP aos boicots a autobuses turísiticos en Cataluña, Rajoy asegurou que, "como todo o mundo sabe", "a CUP é unha organización de extremistas e radicais".

"Son xente de extrema esquerda con programas electorais de hai séculos (...) pero o peor non é que exista a CUP, que sempre pode haber un número de persoas extremistas nunha sociedade, o peor é que a CUP condicionase o nome do presidente da Generalitat de Cataluña", censurou.

Neste sentido, lembrou que Artur Mas "gañou as eleccións en Cataluña pero foi incapaz de defender a súa posición e dimitiu porque a CUP esixiullo". "E agora está a condicionar todo este proceso, sen a CUP todas estas cousas que se están facendo non se poderían facer porque non habería votos suficientes", lamentou.

"Sempre que un se deita con xente así acaba tendo problemas e a CUP é de xeito sinxelo un partido de extremista absolutamente contrario ao sentido común, á democracia e á liberdade", apuntou.

Ademais, incidiu en que os ataques a estes autobuses mostran unha "estulticia insuperable" porque "o turismo é máis do 10% do PIB de España". "É unha riqueza para todos, é traballo e que haxa unha xente indo contra algo que dá postos de traballo e xera riqueza mostra a súa pequeñez mental", resolveu.