(AMP) O número de afiliados á Seguridade Social aumentou en xullo en 16.721 persoas en Galicia

O número de afiliados á Seguridade Social aumentou en xullo en 16.721 persoas en Galicia, segundo informou este martes o Ministerio de Emprego e Seguridade Social. En total, a cifra de dados de alta creceu en 10 comunidades autónomas.

O cinco maiores incrementos en termos absolutos corresponden a Cataluña (23.953), Galicia (16.721), Valencia (12.849), Baleares (12.215) e Castilla y León (8.493).

Pola contra, os maiores descensos encabézanos a Comunidade de Madrid (-13.576) e Andalucía (-10.939). A nivel estatal, a Seguridade Social gañou en xullo unha media de 56.222 afiliados (+0,31%).

No Réxime Xeral, en xullo a cifra de afiliados situouse en Galicia en 759.579 persoas, delas 332.377 corresponderon á provincia da Coruña; outras 85.353 á de Lugo; 76.938 á de Ourense e 264.910 á de Pontevedra.

TOTAL DE AFILIADOS

O número de autónomos ascendeu nun total de 215.456 persoas, deles 86.970 na provincia coruñesa; outros 67.619 na de Pontevedra; 25.316 na de Ourense e 35.551 na de Lugo.

En canto ao Réxime Especial do Mar, o número de afiliados situouse en 21.563, deles 14.083 na provincia de Pontevedra; 5.845 na da Coruña; e 1.635 na de Lugo.

En total, o número de afiliados ascendeu a 996.598 persoas en Galicia, o que supón un aumento do 1,71% en relación ao mes anterior e un 2,32% en taxa interanual.

Ademais, todas as provincias rexistraron un aumento. En concreto, do 1,37% a da Coruña en relación ao mes anterior; do 2,06% Lugo; do 1,44% en Ourense e do 2,08% en Pontevedra, todas elas en taxa intermensual.

DATOS ESTATAIS

A nivel estatal, o Réxime Xeral rexistrou un incremento de 62.364 persoas (+0,41%), ata alcanzar os 15.188.083 ocupados. A afiliación en case todos os sectores económicos, especialmente en Actividades sanitarias e Servizos Sociais con 50.584 (+3,53%); Comercio e Reparación de Vehículos de Motor e Motocicletas con 44.388 (+1,87%) e Hostalaría, 39.253 (+2,92%).

En canto ao Sistema Especial Agrario, finalizou con 45.378 afiliados medios menos (-5,75%), condicionado polos efectos da seca no campo, situándose así en 744.293 persoas.

Pola súa banda, o Sistema Especial dos Empregados do Fogar descendeu en 3.178 (-0,74%) e agora alcanza os 425.355 ocupados, á vez que o Réxime de Autónomos conta con 3.229.905 persoas, tras descender en 8.506 (-0,26%) no último mes.