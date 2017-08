A Asociación de médicos interinos de Galicia reclama ao Sergas a xornada de 35 horas a partir de 2018

A Asociación de Médicos Interinos de Galicia (ASMIG) reclamou ao Servizo Galego de Saúde que implante a partir de 2018 a xornada laboral de 35 horas, que argumenta que incrementaría a contratación en urxencias extrahospitalarias e a asistencia prestada en atención primaria.

A entidade lembrou, a través dun comunicado, que a xornada de 35 horas xa foi contemplada polo propio Ministerio de Facenda para incluír partidas orzamentarias nos próximos Orzamentos Xerais do Estado de 2018. Con todo, afirma que, a diferenza doutras comunidades autónomas, desde Galicia o "Sergas deu a calada por resposta".

"De non transmitir ao Goberno Central as súas previsións de gasto, non serían incluídas nas previsións do PGE e Galicia quedaría, unha vez máis, á cola nas condicións laborais dos médicos de primaria de toda España", recolle o comunicado da ASMIG.

O colectivo que agrupa a médicos interinos de Galicia pide ao "Sergas que se poña as pilas", lembrando que nalgunha PAC, os profesionais da atención primaria non adscritos a estes servizos realizan gardas de sábado pola mañá, ata máis de seis ao ano, para cubrir o exceso de horas legais neste momento.

A redución ata 35 horas eximiría, engaden, destas gardas de sábados aos médicos de atención primaria e xeraría a contratación inmediata de máis dun centenar de médicos de urxencias extrahospitalarias que pasarían a incrementar o persoal propio da PAC.

Así mesmo, ASMIG sostén que se tería que considerar a xornada de sábado como de longa duración, pasándoa a dotar de horario de 24 horas, en igualdade de condicións que domingos e festivos.

A Asociación fai referencia ademais ao feito de que a proposta das 35 horas, así como a reimplantación da carreira profesional, serán debatidas este mércores no curso dunha Mesa Sectorial extraordinaria á que foron convocadas con urxencia as centrais sindicais.

Respecto diso, insta aos sindicatos a que "estean á altura do que se espera deles" e defendan a "ultranza os dereitos dos médicos de atención primaria" e, con "especial prioridade", os daqueles que se atopan "privados duns dereitos salariais dos que só gozan un reducido número de profesionais".