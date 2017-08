Menú internacional e festa asegurada en Pardiñas

A representación galega correrá a cargo de Skandalo GZ, Sacha na Horta, Abobriga, Bloquinhos de Xermos, Os Melidaos e Davide Salvado. O cantante ocupará un dos postos máis destacados, o do concerto do sábado as 22 horas.

Davide Salvado

De carácter gratuíto e con acampada incluída, Pardiñas é moito máis que música. Así, haberá tamén mostra de instrumentos, carreira popular e mostra de artesanía. Está declarado como festa de Interese Turístico de Galicia e organiza a sociedade civil local a través da Asociación Cultural Xérmolos.

As 20:30 deste venres pistoletazo de saída ao Festival de Pardiñas 2017, cos tradicionais cantos de taberna polos bares de Guitiriz. Este é o programa completo:

Programa

venres 4 agosto

Socios de Xérmolos, organizadores do Festival de Pardiñas

20:30h V Certame de Cantos de Taberna polos bares de Guitiriz

sábado 5 agosto

17:00h XXVIII Mostra de instrumentos de música tradicional

Pregón por Antón Corral

XXXVIII Mostra de Artesanía

18:00h Concerto Fernando Meireles (Portugal)

19:00h XXXVIII Carreira Popular

21:00h Concerto Bloquinhos de Xermolos(Galiza)

22:15h Concerto Os Melidaos (Galiza)

23:35h Concerto Quique Escamilla (Chiapas – México)

00:10h Concerto Kalakan & Luís Peixoto (Euskadi – Portugal)

01:45h Concerto Cúig (Irlanda)

04:00h Concerto Skandalo Gz (Galiza)

domingo 6 Agosto

11:30h XXVIII Mostra de Instrumentos de música tradicional

XXXVIII Mostra de Artesanía

13:00h Vermú no campo con Vintenbaio

16:30h Concerto Kote Malabar

18:30h Concerto os viqueiras de ordes na mostra de instrumentos

19:00h Pregón con Fina Casalderre

20:30h Concerto Abobriga (Galiza)

22:00h Concerto Davide Salvado e Banda (Galiza)

23:30h Concerto Ives Labert Trio (Canadá)

01:45h Concerto Sacha na Horta(Galiza)

Skandalo GZ