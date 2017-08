Ence pecha a compra a EDF Energies Nouvelles da planta de xeración de enerxía con biomasa de Lucena

Ence Enerxía e Celulosa pechou a compra da participación de EDF Energies Nouvelles na planta de xeración de enerxía de Lucena (Córdoba), que dispón dunha capacidade total de 27,1 megawatts (MW).

O pasado mes de marzo, a compañía estimou que a tramitación dos permisos da instalación dunha planta de biomasa en Pontevedra "durará uns dous anos", polo que a súa entrada en funcionamento "quedará fóra do horizonte do plan estratéxico actual".

Nun comunicado emitido este mércores, o grupo indicou que valorou o 100% da planta en 28 millóns euros, ao que se engadirán as melloras por sinerxías e optimización da subministración de biomasa que "confía en materializar rapidamente, unha vez que incorpore a implantación do seu modelo de xestión á operación das instalacións".

O grupo papelero e de enerxía executou a operación a través dunha estrutura de adquisición de capital e débeda que lle dá dereito ao 90% dos dereitos económicos da compañía. Tras a operación, Ence aumenta nun 19% a potencia instalada do seu negocio de enerxía e alcanza os 170 MW de capacidade.

O vicepresidente e conselleiro delegado de Ence, Ignacio Colmenares, sinalou que con esta adquisición o grupo "dá un novo paso no cumprimento do seu plan estratéxico e encamíñase a alcanzar os 80 millóns de euros de Ebitda no seu negocio de xeración de enerxía independente en 2020".

En concreto, o Ebitda da planta adquirida achegará 5 millóns de euros ao ano, co que Ence Enerxía terá xa un Ebtida recorrente de máis de 50 millóns euros ao ano.

Así mesmo, o grupo prevé lograr "importantes melloras" grazas á optimización da subministración de biomasa á planta, "apoiados no sólido coñecemento e a capacidade de xestión de Ence no campo da biomasa agrícola e forestal, no que é líder en España", engadiu Colmenares.

O complexo enerxético de Lucena consome orujillo como combustible (biomasa derivada do tratamento da oliva para extracción do aceite), moi abundante nos arredores das instalacións, e podas de oliveira.