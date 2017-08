Interceptan nun barco atracado no Porto de Vigo a un polisón que se escondeu dentro o maleteiro dun coche

Un home foi localizado no Porto de Vigo cando viaxaba como polisón nun barco que transportaba vehículos novos, motivo polo que foi entregado ao capitán do buque para que o devolva ao porto de orixe, en Marrocos, e entréguelle ás autoridades do país.

Segundo informaron a Europa Press fontes da Policía Nacional, que se fixo cargo das dilixencias, na mañá deste martes un estibador portuario que se atopaba na adega do barco abriu un vehículo novo debido a que desprendía cheiro "a pechado".

Ao levantar a porta do maleteiro, o traballador descubriu a un home que parecía morto, polo que foi a avisar ao encargado. Acto seguido, devandito home saíu correndo, polo que alertaron á Garda Civil, que o detivo no peirao e entregouno aos efectivos de Estranxeiría da Policía Nacional.

O home, que non se identificou, foi sometido a un recoñecemento médico por parte do 061, que certificou que se atopaba en perfecto estado a pesar de que estivo embarcado máis de 48 horas; e como alegou que era menor de idade, practicáronselle as probas correspondentes que permitiron verificar que se trataba dun adulto.

Ante todas estas circunstancias, os axentes procederon a facer entrega do polisón ao capital do barco, da naviera Suardíaz, para que o retorne ao porto de orixe e entrégueo ás autoridades marroquís.