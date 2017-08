O Castelo Rock arrinca este venres en Muros con Soziedad Alkoholica, Reincidentes e Def Con Dos como cabezas de cartel

A XIV edición do Festival Castelo Rock arrinca este venres no municipio coruñés de Muros con Soziedad Alkoholika, Reincidentes e Def Con Dos como cabezas de cartel.

SOZIEDAD ALKOHOLIKA | Fonte: Europa Press

O evento, que organiza a asociación ACRD Praia do Castelo e que se celebrará os días 4 e 5, terá lugar no polígono industrial de Muros, onde os asistentes poderán gozar, ademais, de bandas como Kaotiko, Nao ou Rebeliom do Inframundo. Todas elas ofrecerán o seu espectáculo no #EscenarioEstrellaGalicia.

Os interesados en acudir poderán adquirir o bono de dous días por 19,50 euros ou as entradas para unha xornada por 14,50 euros a través da páxina web do festival --www.castelorock.com--. Tamén estarán dispoñibles nos puntos de venda físicos habituais así como nas oficinas de Correos.

Ademais dos concertos, os días do festival celebraranse actividades gratuítas en diferentes emprazamentos do casco antigo de Muros para "converter o pobo enteiro nunha festa" na que poida participar o público de todas as idades, explicou a organización.

Do mesmo xeito que en anteriores edicións, o Festival Castelo Rock habilitará unha zona de acampada próxima ao recinto principal, dotada de baños e duchas para garantir a comodidade dos visitantes.