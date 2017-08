Escotet clausura en Santiago a III Xornada de fiscalidade e oportunidades de investimento de Abanca para non residentes

O presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, clausurou o III Xornada de fiscalidade e oportunidades de investimento para non residentes, celebrada en Santiago de Compostela (A Coruña), na que se abordou cunha "concepción intregral" as claves fundamentais en materia de fiscalidade e investimento para este tipo de clientes.

Xornada Oportunidades Fiscais Abanca | Fonte: Europa Press

No acto, celebrado no Centro Social Abanca na praza de Cervantes, interveu Juan Carlos Escotet, que estivo acompañado do conselleiro delegado, Francisco Botas, e o director xeral de Negocio Internacional, Alfonso Caruana, ante preto dun centenar de asistentes procedentes de países como Mexico, Venezuela, Panamá, Estados Unidos, Brasil, Suíza ou Alemaña.

"Como entidade financeira", asegurou na súa intervención, Abanca considera a súa "deber ofrecer" aos seus clientes "a información máis precisa e actualizada a través dun esforzo constante que debe ser exercido con óptica especializada e persoal, atendendo ás necesidades particulares de cada tipo de cliente".

A través das diferentes mesas de debate e relatorios desenvolvidos polos expertos participantes, a edición deste ano tratou temas como as novidades legais e tributarias para non residentes, a actualidade da Unión Económica e Monetaria Europea, a xestión e financiamento de empresas e as experiencias empresariais no exterior.

Neste sentido, resaltou tamén o "especial valor" desta xornada desde o seu punto de vista persoal "como integrante dunha familia de orixe española asentada alén do Atlántico".

O presidente de Abanca incidiu en que unha dos "acenos de identidade" da entidade é a "vontade de promover a través de diferentes accións a xeración e difusión de coñecemento entre os diferentes colectivos que compoñen a sociedade", para o que se impulsaron liñas de traballo como a creación do Instituto de Educación Superior, IESIDE ou a posta en marcha do seu programa de educación financeira, que permiten achegarse á comunidade estudantil ou á profesional do ámbito da xestión.