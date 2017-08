A Xunta di que vixiará que a Fundación Franco teña un “comportamento democrático” en Meirás

O vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, asegurou este mércores que a Administración estará "pendente" de que a Fundación Francisco Franco teña un "comportamento democrático" na súa relación co Pazo de Meirás.

Pazo de Meirás | Fonte: Europa Press

Así saíu Rueda ao paso das declaracións realizadas por esta institución, que adiantou a súa intención de empregar a súa vinculación co sistema de visitas do Pazo para mostrar a "grandeza" do ditador.

Neste sentido, Rueda advertiu á Fundación de que debe "adecuar" o seu comportamento ao ordenamento xurídico vixente e adiantou que a Xunta estará "pendente" de que isto se cumpra.

O vicepresidente lembrou que "hai que cumprir a normativa", en referencia á Ley de Patrimonio Cultural á que están suxeitos os responsables do Pazo de Meirás ao estar catalogado como Ben de Interese Cultural (BIC).

Así, lembrou que, do mesmo xeito que a Xunta abriu un expediente sancionador aos actuais donos do pazo tras incumprir o réxime de apertura ao público, faría "o mesmo se se detecta algún incumprimento" agora. "A fundación debe actuar conforme ao ordenamento dun país democrático como é España", insistiu.