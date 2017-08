Vítimas lembran ao cargo de Adif que as probas se fixeron con 'ERTMS', a menos velocidade e con outro tren

A plataforma de vítimas do accidente do tren Alvia que ocorreu en Angrois fai catro anos replica ao cargo de Adif investigado na causa que trata de dirimir responsabilidades penais polo sinistro que as probas na liña Ourense-Santiago fixéronse co 'ERTMS' activado, a menor velocidade e con outro tren.

Vítimas de Angrois protestan ante os xulgados de Santiago | Fonte: Europa Press

"En resumo, probas irreais, non válidas, que non teñen que ver coa situación real", afirma, en declaracións a Europa Press, o portavoz da asociación de afectados, Jesús Domínguez.

En concreto, alude ao feito de que o sistema de control continuo da velocidade 'ERTMS' embarcado --o que vai a bordo do convoi-- foi desactivado tras a inauguración da liña por fallos de incompatibilidades.

En canto aos trens, lembra que as probas "máis exhaustivas" fixéronse cos da serie 121, e non co 730, que foi o que descarrilou ocasionando 80 mortes e 144 feridos.

Por iso, Domínguez, critica que "vale xa de mentir", en relación á declaración do cargo investigado, Andrés Cortabitarte. "As probas fixémolas nós. Vale xa de mentir", asevera, en relación aos 80 falecidos e os feridos que deixou o accidente.

Tamén apunta ao momento da comparecencia no que Cortabitarte apela a ser "ortodoxo" xa que, entende, isto "non pode ser a xungla". "Se el fose ortodoxo coa normativa vixente non habería 80 mortos", replícalle, para concluír que "a chapuza", tamén coas probas, foi "monumental".

Na súa comparecencia do pasado xoves, á que tivo acceso Europa Press, Cortabitarte defendeu, entre outras cuestións, que se fixeron "máis de 400" viaxes de simulación.

PRIMEIRO INFORME DO PERITO POR SORTEO

Domínguez lembrou respecto diso o informe do único perito nomeado por sorteo, o enxeñeiro de telecomunicacións César Mariñas, quen no seu primeiro informe determinou que para o 'S730', as probas fixéronse "nun único sentido de circulación e baixo situacións diferentes ás de circulación real, co cal non se reproduciron as mesmas circunstancias que inducisen o mesmo fallo na transición detectado con posterioridade".

Engadiu naquela peritaxe, de xaneiro de 2015, que as probas de integración de 'ERTMS' tren-vía "máis exhaustivas" realizáronse con trens 'S121' e "non con S730".

Así, Mariñas entende que "despois de todas as exhaustivas probas realizadas en relación ao sistema ERTMS na liña 82 pode chamar a atención que durante as mesmas non se detectou ningunha anomalía en relación con algún dos dous aspectos básicos nos que se focaliza este informe, é dicir, por unha banda detectar posibles riscos relacionados co punto de saída do ERTMS adiantado respecto ao tramo da curva e Bifurcación da Granderia, e doutra banda os problemas producidos na transición de NON a N1 na saída de Ourense".

No primeiro caso, cre que "isto podería ter que ver coa circunstancia de que tanto no período de probas como nas primeiras circulacións transitábase pola vía II, na cal non se pode evidenciar o risco dos sinais próximos á saída do ETCS (E'9 e E9) en vía libre, pois estas por definición do enclavamiento, nunca mostran un aspecto permisivo, como é o caso das E'7 e E7 da vía impar, obrigando as balizas ASFA no primeiro caso a reducir a velocidade se fose necesario".

En canto á segunda cuestión, interpreta que "pode ter a súa explicación en que as probas de integración de ERTMS tren-vía máis exhaustivas, realizásense con trens S121 e non con S730".

Doutra banda, recrimina que "algunhas das probas realizadas específicas para o S730, fixéronse nun único sentido de circulación e baixo situacións diferentes ás de circulación real, co cal non se con o cal non se reproduciron as mesmas circunstancias que inducisen o mesmo fallo na transición detectado con posterioridade".