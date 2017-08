Un home falece no baño dun bar na Coruña

Axentes da Policía Local localizaron nun bar da Coruña, na zona dos baños, o corpo dun home que faleceu no interior do mesmo, segundo informa a Xefatura Municipal.

En concreto, sobre as 12,45 horas do martes, unha patrulla da Policía Local foi requirida pola Sala Operativa do 092 para que se trasladase á avenida dúas Mallos. Segundo a chamada, había unha persoa tirada no interior do baño dun bar.

No lugar, atopáronse a unha persoa de xeonllos no chan co corpo apoiado na porta. Pouco despois, o 061 ratificou o falecemento do home como xa constataran inicialmente os axentes. Das actuacións, fíxose cargo unha dotación do 091.