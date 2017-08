BNG e Esquerda Unida esixen a intervención política contra a Fundación Franco por apoloxía do franquismo

A portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, solicitou a intervención da Comisión Europea contra a Fundación Nacional Francisco Franco ao entender que realiza "apoloxía da a ditadura e da figura do ditador" nas visitas que xestiona ao Pazo de Meirás (A Coruña).

Miranda sostén que o recente anuncio realizado pola Fundación de promover a figura do xeneral Franco durante as visitas ao Pazo, constitúe "apoloxía do fascismo" e contravén os valores democráticos europeos que inspiran os tratados e a Carta dos Dereitos Fundamentais.

A portavoz do BNG en Europa criticou que durante unha década a Fundación Franco recibise fondos públicos do Estado, a pesar de ser unha Fundación que defende "valores antidemocráticos", e reclama "recuperar a memoria das vítimas a través dunha Lei galega de memoria histórica que "prohiba, persiga e sancione actos de exaltación do franquismo".

Así mesmo, o BNG tamén solicita ao goberno da Unión Europea que actúe ante o Estado español para esixir "a prohibición da apoloxía da ditadura franquista por parte da Fundación" e realice unha "condena rotunda" da organización.

ESQUERDA UNIDA

Pola súa banda, Esquerda Unida sinalou que o comunicado emitido pola Fundación resulta "antidemocrático e fascista" ao expor unha "historia irreal", e tacha de "aldraxe" os acontecementos relacionados co Pazo de Meirás, ao supor "unha demostración de que os herdeiros do franquismo entraron en democracia co pasaporte do negacionismo e a mentira, propio de quen se cre impune e inmune".

"A apoloxía franquista foi legalizada, co beneplácito do PP, para oprobio de todas as persoas que defenderon coa súa vida a legalidade democrática instaurada na Segunda República", engade a formación política nun comunicado.

Esquerda Unida censurou que a Fundación se refira ao Pazo de Meirás, Ben de Interese Cultural (BIC) dende 2008, como froito dunha "doazón voluntaria do pobo", en lugar dun "espolio e imposición" e afirma que "a actitude permisiva de quen gobernou mal cos herdeiros de Franco é a que conduce á actual situación surrealista do Pazo de Meirás".

A formación conclúe esixindo unha nova Lei de memoria histórica que "restitúa os bens que son públicos e patrimoniais ao pobo".