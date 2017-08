Rescatan a unha persoa en Muros (A Coruña) tras sufrir un ataque epiléptico e caer por un desnivel

Unha persoa resultou ferida na tarde deste mércores en Muros (A Coruña) tras sufrir un ataque epiléptico e caer por un desnivel duns dous metros.

Os feitos, segundo informa o 112, producíronse cando a vítima estaba a facer unha ruta de sendeirismo en Louro, acompañado do seu pai e outras persoas.

A persoa tivo que ser rescatada polos efectivos de emerxencia. Aínda que presentaba feridas de carácter leve, foi evacuado nunha ambulancia a un centro hospitalario.

Foi un amigo da vítima o que chamou ao 112 Galicia ás 14,25 horas. Segundo detallou, levaban unhas dúas horas facendo unha ruta na punta de Louro, pero descoñecía o punto exacto no que se atopaban. Para facilitar a localización do incidente, o particular enviou as coordenadas da súa localización ao 112 Galicia.

Desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 informouse os feitos ao 061-Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros de Cee e ao GES de Muros. Tamén se alertou á Garda Civil.