Unha persoa ferida nun accidente entre un coche e un tractor en Silleda (Pontevedra)

Unha colisión entre un tractor e un turismo, rexistrada esta tarde en Silleda (Pontevedra), deixou unha persoa ferida, segundo informa o 112.

O sinistro produciuse na estrada que conecta a localidade con Merza, á altura do lugar de Castro. O 112 Galicia tivo coñecemento do ocorrido ás 17,10 horas, a través dun aviso do 061-Urxencias Sanitarias.

Pola súa banda, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 alertou aos Bombeiros de Deza e á Garda Civil de Tráfico.

Ademais, en Marín, unha persoa resultou ferida tras ser atropelada por un vehículo. Os feitos tiveron lugar en cálea Concepción Arenal, segundo alertaron os efectivos sanitarios ao 112 Galicia ás 15,50 horas.

O persoal do 061-Urxencias Sanitarias tamén indicou que estaban a mobilizar unha UVI ata o punto. Desde a central do 112 informouse aos Bombeiros do Morrazo, a Protección Civil e á Policía Local.