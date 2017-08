Tres persoas feridas en Sanxenxo (Pontevedra) nun choque por alcance

Unha colisión entre dous vehículos rexistrada en Sanxenxo (Pontevedra) deixou tres persoas feridas. O sinistro tivo lugar nunha intersección da PO-308, en Areas, na parroquia de Dorrón.

Un particular contactou co 112 Galicia ás 13,50 horas desta tarde para alertar do accidente. O persoal do CIAE 112 Galicia puxo os feitos en coñecemento do 061-Urxencias Sanitarias e dos Bombeiros do Salnés.

Tamén se alertou ao GES de Sanxenxo e á Garda Civil de Tráfico. O tres persoas feridas foron trasladadas en ambulancia a un centro hospitalario.