Desconvocada a folga de autobuses de forma definitiva tras pactar o sector subidas salariais en todas as provincias

Os sindicatos acordaron desconvocar de forma definitiva a folga de autobuses despois de pactar coas patronal subidas salariais no catro provincias. Esta decisión deberá ser ratificada polos traballadores en asemblea, pero as centrais confían en que será así.

A estación de autobuses de Santiago, durante a folga | Fonte: Europa Press

Este é o resultado da reunión entre representantes dos traballadores e empresarios que, como de costume durante as negociacións que se viñeron desenvolvendo desde principios do mes de xullo, prolongouse durante varias horas (de 10,00 a pasadas as 19,00 horas no caso deste mércores) na sede do Consello Galego de Relacións Laborais, en Santiago.

Así as cousas, os incrementos das nóminas quedan fixados da seguinte maneira: serán do 2,6% en Lugo e Ourense a contar a partir deste 1 de xullo e do 3,8% en Pontevedra, desde a mesma data. Na Coruña aplicarase unha alza do 2,6% desde o 1 de agosto e a este dato sumaráselle un 0,4% máis a partir do 31 de decembro, co que sumará un 3% a peche de ano e en 2018 as partes negociarán por encima desa cifra.

Xunto a isto, centrais e federacións empresariais incluíron no acordo o marco coa subrogación do emprego que xa se pechou previamente, coa participación da Xunta.

FIN DUN DAS FRONTES DO CONFLITO

En declaracións a Europa Press, a portavoz de UXT, Beatriz Meilán, valorou o "importante labor" do Consello de Relacións Laborais, que se salda cunha situación que "vale ás dúas partes".

Segundo destacou, para a parte social "cumpre a recuperación de poder adquisitivo destes anos", mentres que Meilán estimou que "non supón un lastre" para as compañías.

Por iso, reivindicou o "esforzo" de ambas as partes, despois dunha crise que estalou a finais de xuño coa presentación do plan de reordenación de liñas do Goberno galego e supuxo varias xornadas de paro no sector.

Precisamente leste era o outro fronte de conflito no transporte de viaxeiros por estrada, que a partir do 8 de agosto empezará coa implantación dos primeiros contratos adxudicados pola Consellería de Infraestruturas na primeira fase do plan.