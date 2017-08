Soños galegos en Londres

Apenas xa unhas horas para o arrinque do Campionato do Mundo de atletismo, que do 4 ao 13 de agosto convertirán Londres na capital do atletismo mundial. O equipo español estará composto por 55 atletas, 34 homes e 21 mulleres, das cales tres serán galegas: a canguesa Solange Pereira no 1.500, a ribeirense Ana Peleteiro no triplo salto e a mugardesa Belén Toimil en lanzamento de peso.

Un salto da ribeirense Ana Peleteiro. | Fonte: @rfea

A atleta de Cangas tomará parte na proba dos 1500 metros lisos, onde ten acreditada unha mellor marca persoal este ano de 4:06.39, acadada na Golden League de Rabat. Ademáis, o seu recente título de campioa de España nunha final moi apertada sen dúbida serviralle para afrontar con máis gañas a súa estrea mundialista. As primeiras semifinais serán as 20:35 horas deste venres, estando prevista a final para o luns 7 ás 22:50 horas. Aínda que ten moi difícil pasar de rolda polo nivel das rivais, a canguesa espera competir ao máximo en Londres.

Ana Peleteiro achégase ao Mundial logo de completar unha das súas mellores campañas, que a levarían a acadar a súa MMP con 14,22 metros, o subcampionato de Europa sub-23 ou mesmo o título de campioa de España hai dez días en Barcelona. O concurso da atleta de Barbanza dará comezo ás 12.00 horas deste sábado, sendo a final o luns 7 ás 21.25 horas. A ribeirense loitará por mellorar o seu mellor rexistro para aspirar a estar na final coas 12 mellores do mundo.

Premio merecido no concurso de peso para a atleta de Mugardos Belén Toimil, que con só 22 anos está a completar unha espectacular campaña. Acude cun rexistro de 17.38 metros, acadado nos pasados Campionatos de Galicia en Pontevedra, e tras superar ata en cinco ocasións o récord galego e mellorar case un metro a súa MMP. A clasificación será as 21:40 do martes 8, estando prevista a gran final para ás 21:25 horas do mércores 9. E Belén, disposta a gozar da experiencia dun Mundial, loitará en Londres por unha boa marca e un novo récord.