Rescatadas tres persoas que se perderon nas Fragas do Eume

Efectivos de emerxencias localizaron e rescataron a última hora deste mércores a tres persoas que se perderon polos carreiros das Fragas do Eume, na Capela (A Coruña).

Foi un membro do grupo o que alertou ao 112 de que se perderan tentando chegar ao mosteiro de Caaveiro, ao non localizar as referencias do camiño.

De inmediato puxéronse en marcha efectivos da Garda Civil de Tráfico, Protección Civil e Bombeiros do Eume, así como un axente forestal, que localizaron ao grupo xa de noite. Ningún precisou asistencia médica.