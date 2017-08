O Salón do Cómic da Coruña ofrecerá unha mostra retrospectiva sobre a banda deseñada galega

O Salón do Cómic Viñetas desde ou Atlántico arrincará o vindeiro luns na Coruña, na súa vixésima edición, cunha proposta que ata o 13 de agosto incluirá a exhibición da obra de creadores galegos que formaron parte do cadro de persoal do festival.

Nesta edición, segundo informa a organización, Galicia terá unha presenza importante. Así, ata 17 debuxantes galegos participarán neste vinte aniversario dun festival promovido pola Concellaría de Culturas, Deporte e Coñecemento do Concello da Coruña.

Entre as principais propostas, estará a mostra retrospectiva-comparativa 'A Banda Deseñada galega nos 20 anos de Viñetas'. Nela, mostrarase a obra de 14 creadores.

Nesta exposición, o público poderá contemplar oito obras de cada un dos autores e autoras que formaron parte do cadro de persoal do Salón. Outros orixinais achegarán ao visitante aos seus traballos máis recentes.

A mostra poderá visitarse en Afundación, que xunto á Fundación Barrié, súmanse esta edición por primeira vez aos espazos expositivos do Salón Internacional do Cómic.

Tamén haberá firma galega no cartel conmemorativo. Así, por primeira vez na historia de Viñetas, o cartel de 2017 non se lle encargou, como é costume, a un invitado de 2016, senón ao autor galego Xulio Martínez Pérez.

PARTICIPACIÓN GALEGA

Outros nomes do panorama galego terán tamén presencia en Viñetas 2017 como Kiko dá Silva, creador de revístaa BD de Banda e da Escola Profesional de Cómic e Ilustración de Galicia Ou Garaxe Hermético.

Ademais, o director do Salón, Miguelanxo Prado, formará parte coa súa obra 'Ardalén' da mostra conxunta dos creadores que obtiveron o Premio Nacional de Cómic desde a súa creación fai dez anos.

Na sala Salvador de Madariaga, colgará a mostra de orixinais da obra 'Fora de mapa', do ourensán Emilio Fonseca, que obtivo o último premio Castelao da Deputación da Coruña, outorgado o ano pasado.