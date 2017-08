Os sindicatos CESM e OMEGA convocan folga en sanidade en novembro en demanda do desenvolvemento da carreira profesional

Os sindicatos CESM e O'MEGA anunciaron a convocatoria dunha folga na sanidade a partir do próximo mes de novembro para reclamar á Xunta de Galicia que inclúa nos orzamentos de 2018 a partida económica necesaria para negociar a Carreira Profesional.

Nun comunicado, as centrais sindicais explican que na Mesa Sectorial de Sanidade celebrada este mércores non se entrou a negociar a carreira profesional ordinaria, co argumento de que primeiro se tería que dispor de respaldo económica. "Total, que nos queren levar, como mínimo, a 2019".

Desde CESM e O'MEGA enténdese que se trata dunha formulación "incongruente" ao xustificarse no feito de que os orzamentos do ano que vén están a elaborarse e que, por tanto, desde a administración non poderían dicir nada ata que non estean finalizados.

"É pór o carro diante dos bois", engade o comunicado sindical, que reclama que se solicite unha partida e se inclúa nuns orzamentos que "presumen de ser os máis altos en anos". CESM e O'MEGA cuestionan que a dirección de Recursos Humanos manifeste a súa disposición a sacar adiante este tema e ironizan "que de boas intencións están as tumbas cheas".

En todo caso, os sindicatos aclaran que a convocatoria de folga se realiza en novembro para demostrar a súa vontade de acordo e dar así un "prazo razoable" á Administración para que "cambie de actitude".