Denuncian que aumenta a precariedade do ensino público

Aumenta a precarización do traballo do profesorado con destino provisional dos corpos docentes de secundaria. E a denuncia que fai CIG-Ensino en base ao estudo realizado a adxudicación de destinos provisionais. “Nel poden observarse claros indicios do que vai ser un novo curso con peores condicións de traballo para aquel profesorado que non ten destino definitivo, ben porque o perdeu recentemente polo peche de centros e a supresión de docentes ou ben porque levan anos en expectativa de destino ou como persoal interino”, denuncia.

Peche de profesores no IES Chapela

Así, asegura que un 28% do profesorado con destino provisional nos IES e outros centros de FP, EOI ou ensinanzas de réxime especial impartirá no curso 2017/18 materias das que non é especialista mentres se incrementa o número total do colectivo. A Consellaría ten neste momento un total de 4.250 docentes con destino provisional e destes 1.195 van impartir unha ou dúas materias afíns, ademais da impartición en moitos casos de ámbitos propios da FP Básica ou dos PMAR (Programas de Mellora de Aprendizaxe e Rendemento) da ESO.

Segundo indica, esta cifra será superior na adxudicación definitiva do mes de setembro, xa que non se incluíron os docentes suprimidos polo peche de centros e hai tamén docentes interinos que foron excluídos por erro da adxudicación, circunstancia que denunciou a CIG-Ensino perante a Consellaría, comprometéndose a resolver este erro

Un 60% do profesorado con destino provisional é interino (762 interinos e 1.774 substitutos) e 797 son funcionariado de carreira que nunca obtiveron aínda destino definitivo, levando algunhas persoas até 10 anos nesta situación.

Peores condicións laborais

Nun comunicado, este sindicato destaca que a ampliación de 18 a 20 horas lectivas desde o curso 2010, así como os continuos recortes nos cadros docentes levan a que haxa profesorado itinerante compartindo dous centros ou compatibilizando esas itinerancias coa impartición de afíns. “Iso xunto coa masificación en moitas aulas, o peche doutras ou a negativa a autorizar desdobres ou aulas máis reducidas para atender mellor nas necesidades de apoio específico do alumnado leva non só a unha perda da calidade educativa senón tamén a un claro empeoramento das condicións de traballo do profesorado galego”, engade.

Á vista das adxudicacións a CIG-Ensino alerta novamente sobre os perfís dalgunhas prazas que non teñen ningunha afinidade, prazas con dúas afíns e dúas afíns sumadas aos ámbitos, ou o feito de que determinadas prazas con perfís estraños recaian ano tras ano nas mesmas persoas.

“Cabe igualmente salientar como totalmente irregular que nun só centro se adxudique máis dunha praza dunha mesma materia coas mesmas afíns”, indica. Por iso, ven de remitir un escrito á Consellaría cunha listaxe de adxudicacións que consideramos que deben ser revisadas antes da adxudicación definitiva de setembro.