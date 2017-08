As empresas e familias en quebra caen un 22% no segundo trimestre en Galicia, ata as 69

As familias e empresas que se declararon en concurso de acredores (suspensión de pagos e quebras) ante a imposibilidade de afrontar os seus pagos e débedas diminuíron un 22% no segundo trimestre do ano en Galicia en relación ao mesmo período de 2016, ata sumar 69, segundo a estatística de procedemento concursal que publica este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE).

En concreto, as familias que se declararon en concurso de acredores na comunidade galega no segundo trimestre ascenderon a cinco, fronte a 64 empresas.

Foron 63 concursos voluntarios e seis necesarios, mentres que, do total, 16 seguiron o procedemento ordinario e 53 o abreviado. En ningún dos casos existía proposta anticipada.

Das 64 empresas concursadas, unha tiña a forma de persoa física, dúas eran sociedades anónimas, 56 de responsabilidade limitada e cinco doutro tipo.

En canto á actividade económica principal, 23 correspondíanse coa rama do comercio, 9 pertencían á construción, catro á hostalaría e 13 á industria.

Un total de 15 destas compañías tiñan entre 3 e 5 asalariados e 11 non tiñan ningún. Ademais, facturaban ata en 23 dos casos menos de 0,25 millóns de euros e 18 delas tiñan máis de 20 anos de antigüidade.

DATOS ESTATAIS

As familias e empresas que se declararon en concurso de acredores (suspensión de pagos e quebras) ante a imposibilidade de afrontar os seus pagos e débedas aumentaron un 4,3% no segundo trimestre do ano en relación ao mesmo período de 2016, ata sumar 1.457.

En concreto, as familias que se declararon en concurso de acredores ascenderon a 268, o que supón un descenso do 0,7% respecto ao mesmo trimestre de 2016, mentres que as empresas concursadas subiron un 5,5%, ata sumar 1.189 procedementos de quebra.

En taxa intertrimestral (segundo trimestre do ano sobre primeiro trimestre de 2016), o número de debedores concursados aumentou un 10,5%, cun repunte do 1,9% no número de familias declaradas en concurso e do 12,6% no caso das empresas concursadas.

Das 1.189 empresas que entraron en concurso no segundo trimestre, 121 eran sociedades anónimas, cun descenso interanual do 1,6%, mentres que 950 eran sociedades limitadas, un 6,7% máis que no segundo trimestre de 2016.

As persoas físicas con actividade empresarial reduciron os procesos concursais un 2,9% en taxa interanual, ata totalizar 68, e incrementáronos un 4,6% respecto ao trimestre anterior.

Durante o segundo trimestre, os concursos voluntarios subiron un 4,8% en relación ao mesmo período de 2016, ata sumar 1.359, en tanto que os concursos necesarios caeron un 2%, cun total de 98 procesos.

Por clase de procedemento, os concursos ordinarios aumentaron un 8,2% en taxa interanual e os abreviados, un 3,7%, ata 212 e 1.245 procesos, respectivamente.