Morre un home no incendio da súa vivenda en Lugo

Un home resultou falecido este xoves no incendio da súa vivenda, situada no centro histórico da cidade de Lugo.

Segundo informaron a Europa Press fontes do CAE 112-Galicia, a chamada de alerta recibiuse sobre as 12,00 horas, indicando que estaba a arder unha vivenda situada na Rúa Nova.

Ata a zona foron mobilizados efectivos dos Bombeiros de Lugo, así como da Policía Local que, tras entrar na vivenda, localizaron o cadáver do home, que vivía no piso afectado. Tamén foi prealertado o 061, aínda que non hai constancia polo momento de máis afectados.