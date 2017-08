Adif avanza nas expropiacións para o ramal que unirá Ourense e a Meseta mentres non haxa variante exterior do AVE

Cántos bandullos van cheos co AVE. Non compite en frecuencias e tempo co avión. Non compite en frecuencias e prezo co autobús. E ten un custe de execución exorbitante. Deixa fora unha provincia enteira e multitude de vilas mediana. Non permite transporte de mercancías, que o mesmo da, porque aquí nos imos adicar ó turismo, seica. Tirar con cartos que se poideron empregar en comunicar por autovía as capitais das grandes bisbarras e rescatar a AP9.