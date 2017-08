Feijóo sobre o Pazo de Meirás: “Se hai apoloxía do fascismo pois a Xunta actuará”

Pataca quente, moi quente, a da Xunta con respecto a xestión das visitas do Pazo de Meirás. Tras o anuncio da Fundación Francisco Franco de que tentará xestionar este edificio para “engrandecer” a figura do ditador, as críticas foron en aumento e salpicaron xa de cheo ao Goberno galego. Este xoves o seu presidente quixo tentar calmar un pouco a situación asegurando que “se hai apoloxía do fascismo a Xunta actuará”.

Franco no Pazo de Meirás

Alberto Núñez Feijóo asegurou que a Xunta “vai cumprir a lei de principio a fin” e lembrou que foi o seu goberno o que primeiro pedíu que se cumpliara a lei –o pazo de Meirás e BIC e ten que estar catro días aberto ao público-- e que, logo, tramitou as respectivas sancións. Neste sentido, lembrou que o bipartito, que foi o que concedeu a protección a ese edificio, “non fixo nada”. “E nós si que fixemos e seguiremos facéndoo”, asegurou.

Na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, Feijóo asegurou que aos donos do pazo –a familia Franco--, xa se lles abriu un expediente e teñen xa unha sanción en trámite. Unhas sancións que chegan logo de incumprimentos da lei continuados e de numerosas denuncias.

De feito, o presidente galego foi máis alá e asegurou que, cando a Fundación Francisco Franco foi autorizada para realizar as visitas, quixo asinar un convenio coa Xunta para o mantemento, financiación e apertura do pazo. “E nós rexeitamos ese convenio e reiteramos que tiñan que cumprir a lei”, indicou. Ademais, insistiu en que os visitantes deben de denunciar calquera actitude que consideren improcedente e “poñelo en coñecemento tanto da Xunta como da propia xustiza”.

Illa da Memoria

Por outra banda, o presidente da Xunta dixo descoñecer a proposta da Iniciativa Galega pola Memoria para que a illa de San Simón volva ser considerada como unha “illa da memoria” --foi o campo de concentración de presos republicanos máis grandes de Galicia--, tal e como era denominada durante o bipartito. De feito, durante unha etapa se realizaron numerosos actos relacionados coa memoria histórica que se deixaron de facer coa chegada do PPdeG ao Goberno da Xunta.

Pazo de Meirás

“Descoñezo a proposta dese grupo e a cantas persoas representa”, indicou sobre unha iniciativa dun colectivo que representa a numerosas asociacións e vítimas do franquismo. En todo caso, Feijóo lembrou que foi durante os gobernos de Manuel Fraga cando cando se rehabilitaron os edificios desa illa.